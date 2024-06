Lenovo Thinkplus Air H6 è il mini proiettore che trasforma qualsiasi stanza in un cinema

Gli appassionati di cinema sanno bene che guardare un film a casa oppure in sala offre un’esperienza completamente diversa, ma non necessariamente una cosa esclude l’altra. Grazie a questo mini proiettore Lenovo Thinkplus Air H6, infatti, potrete trasformare qualsiasi stanza di casa vostra in un piccolo cinema personale, e godervi i vostri film preferiti con una risoluzione Full HD.

Lenovo Thinkplus Air H6 in super sconto: meno di 215€ con questo coupon

Crediti: Lenovo

Lenovo Thinkplus Air H6 è un proiettore dalle dimensioni particolarmente ridotte, dotato di una lente LCD che offre una luminosità massima di 700 ANSI Lumen ed una durata stimata di almeno 30.000 ore. Il dispositivo offre una scocca in plastica PVC completamente nera, al cui interno batte il cuore di un chipset Amlogic T9724, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Ad alimentare il tutto, invece, troviamo un sistema operativo Android 9.0.

Per la connettività troviamo a disposizione il Bluetooth 5.2 e Wi-Fi Dual Band, con il supporto per AirPlay, DLNA e duplicazione dello schermo. La lente, invece, è dotata di Auto Focus con correzione trapezoidale automatica. La risoluzione nativa di questo proiettore è Full HD (1920 x 1080 pixel), ma l’immagine può arrivare ad una dimensione massima di 240″.

Lenovo Thinkplus Air H6 è disponibile oggi su Cafago al prezzo di 212.97€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dall’Europa e in questo caso è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le