IT Wallet arriva a luglio nell’app IO, ma non per tutti: ecco le novità

A partire dal mese di mese di luglio inizieranno i test di IT Wallet, in controverso portafoglio digitale che sarà integrato nell’app IO e dovrebbe facilitare l’accesso ai propri documenti. La fase di prova riguarderà un numero limitato di utenti: ecco che cosa sappiamo finora e quali sono le novità in arrivo.

IT Wallet ha una data d’uscita, ma non per tutti: ecco i dettagli in arrivo nell’app IO a partire dal mese di luglio

Crediti: Canva

È da diverso tempo che si parla di IT Wallet, una soluzione che mira a rivoluzionare le abitudini degli italiani. Si tratta di un vero e proprio portafoglio digitale in cui conservare alcuni dei documenti più importanti, in modo da averli sempre a disposizione direttamente tramite smartphone. Il rilascio è atteso nel corso del 2024, ma ora ne sappiamo finalmente di più. L’uscita di IT Wallet è prevista per il 15 luglio, ma si tratterà di una fase di test: il rilascio vero e proprio per tutti gli utenti dovrebbe avvenire ad ottobre, quindi tra alcuni mesi.

Cosa è possibile fare da luglio? IT Wallet diventerà disponibile per alcuni utenti selezionati: circa un migliaio di persone riceveranno un messaggio direttamente tramite l’app IO e verrà data la possibilità di sfruttare le prime funzioni del portafoglio digitale. Di preciso, si potranno caricare tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. Questi tre documenti potranno essere caricati da tutti a partire dal mese di ottobre; inoltre, entro fine anno, dovrebbe arrivare anche la possibilità di inserire la carta d’identità. Quindi, ricapitolando:

dal 15 luglio alcuni utenti selezionati riceveranno un messaggio nell’app IO per accedere a IT Wallet;

alcuni utenti selezionati riceveranno un messaggio nell’app IO per accedere a IT Wallet; si potranno caricare nel portafoglio digitale tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità;

questa novità arriverà per tutti ad ottobre;

entro fine anno è prevista anche la possibilità di caricare la carte d’identità.

Al momento queste solo le fasi previste per il nuovo portafoglio digitale: secondo i piani IT Wallet dovrebbe diventare in futuro un’app separata ed introdurre anche altri tipi di documenti (come il passaporto, la tessera elettorale e non solo). Lo scopo è quello di ridurre i tempi della burocrazia e risparmiare sugli sprechi di carta e plastica. Sicuramente si tratta di una soluzione pratica ed utilissima, in un mondo ormai votato al digitale; tuttavia non mancano le critiche da parte di una fascia di utenti (anche se – ricordiamo – l’utilizzo di IT Wallet non è obbligatorio).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️