Caricatore dell’iPhone troppo lento? iOS 18 vi avvisa immediatamente

Con l’avanzamento tecnologico i caricatori per smartphone sono diventati sempre più potenti e veloci a ricaricare i dispositivi, ma in alcuni casi ci si può ancora imbattere un caricatori lenti che non riesco a fornire tutta l’energia necessaria. Per questo motivo, Apple ha introdotto un iOS 18 una nuova funzionalità che permette di avvisare subito l’utente nel caso in cui stia utilizzando un dispositivo di ricarica troppo lento.

Una nuova funzione di iOS 18 avviserà gli utenti se il caricatore dell’iPhone non è abbastanza potente

Crediti: u/frektheclown

Con la nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone, Apple ha introdotto alcune nuove funzionalità legate alla batteria, come la possibilità di limitare il caricamento ad una determinata percentuale (dall’80% al 100%). Il nuovo iOS 18, però, è dotato anche di una nuova funzione che permette all’utente di conoscere in tempo reale se sta utilizzando un caricatore troppo lento.

Dalla schermata della batteria, infatti, è possibile visualizzare una serie di nuove informazioni come l’utilizzo di un caricatore lento: come potete osservare nell’immagine in alto, infatti, il grafico della batteria si tingerà di arancione quando viene utilizzato un caricatore non sufficiente a ricaricare l’iPhone alla giusta velocità, con la dicitura “Slow Charger” che apparirà in alto.

In questo modo gli utenti verranno immediatamente a conoscenza del fatto che stanno utilizzando un caricatore troppo lento, nel caso in cui noteranno che la ricarica non veloce quanto ci si potrebbe aspettare.

