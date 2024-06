Influencer e creator diventano chatbot grazie al nuovo Instagram AI Studio

L’intelligenza artificiale può essere modellata per accomodare le esigenze di tutto, ma a quanto pare può anche essere utilizzata per fingere di star parlando con il proprio influencer preferito. L’obiettivo di Instagram, infatti, sembra essere proprio questo: permettere a Creator ed Influencer di creare il proprio chatbot personale con cui gli utenti potranno conversare come fossero davvero loro.

Siete pronti a chattare con la versione AI dei vostri creator preferiti?

Crediti: Mark Zuckerberg

Tramite il proprio canale broadcast, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di Instagram AI Studio, un nuovo strumento con intelligenza artificiale che permetterà a Influencer e Creator che lo vorranno, di creare delle versione chatbot della propria personalità, per consentire ai fan di chattare come se stessero effettivamente parlando con loro. I primi chatbot dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane, e saranno etichettate per mostrare chiaramente che si sta parlando con un’AI.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli influencer per crearli in modo che siano utili nel rispondere alle domande che ricevono dai loro follower e possano chattare con le persone in un modo utile e divertente. Siamo ancora agli inizi e si tratta della prima versione beta di queste IA, quindi continueremo a lavorare per migliorarle e renderle presto disponibili a più persone” ha annunciato Mark Zuckerberg.

