Rivoluziona l’infotainment della tua auto con meno di 33€ grazie a questo kit

Avete un’automobile un po’ datata che non è dotata di tutti i comfort degli infotainment moderni? Allora l’offerta di oggi di TomTop è proprio quello che fa al caso vostro per ridare nuova vita al sistema d’intrattenimento della vostra auto. Con meno di 33€, infatti, potrete portare a casa un kit che funziona anche con CarPlay e Android Auto.

Funzioni moderne anche per le auto più vecchie con questo kit di infotainment

Crediti: TomTop

Questo kit di infotainment è composto da un display touchscreen da 7″ con risoluzione HD (1024 x 600) che permette di visualizzare tutte le app installate sul sistema operativo. Grazie al supporto per il Bluetooth 5.0, gli smartphone possono collegarsi al sistema per sfruttare sia Android Auto che CarPlay di iOS. Il kit può essere utilizzato anche per ascoltare musica e visualizzare filmati grazie allo speaker incorporato da 1W.

Il kit comprende il display, un braccio per l’aggancio sul cruscotto ed un controller da collegare al volante per ottenere i comandi rapidi direttamente sulla plancia, senza dover mai distrarsi per controllare la riproduzione di musica, radio FM oppure filmati video. Il dispositivo, inoltre, può facilmente essere alimentato tramite presa accendisigari per non dover intervenire sul cablaggio dell’auto.

Il kit di infotainment Car Stereo MP5 è disponibile oggi su TomTop in offerta lampo a soli 32.99€, invece di 123.70€. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è totalmente gratuita.

