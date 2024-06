Infinix Zero Flip certificato: sarà il flip phone con la ricarica più rapida

Aggiornamento 13/06: lo smartphone pieghevole di Infinix è stato certificato con alcune specifiche, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Ormai il tempo degli smartphone pieghevoli come alternativa futuristica e di lusso è quasi giunto al termine. Sempre più aziende stanno lanciando le rispettive soluzioni e i brand più esperti stanno iniziando a pensare a modelli più accessibili per ingolosire anche gli utenti più restii (basti pensare alle ultime voci su Samsung). Tra i primissimi marchi che anno in cantiere uno smartphone pieghevole c’è anche Infinix con il suo Zero Flip, molto probabilmente in dirittura d’arrivo entro fine anno.

Infinix Zero Flip sarà il primo smartphone pieghevole del brand: che cosa sappiamo fino a questo momento

Crediti: Android Headlines

Dopo l’esordio dei primi foldable a marchio Samsung, i principali brand cinesi hanno iniziato a sfornare le rispettive soluzioni top di gamma. Smartphone di lusso, ovviamente con specifiche da flagship, tutte nel formato smartphone/tablet. Poi è arrivato il turno dei pieghevoli a conchiglia, un’alternativa più economica e pensata per gli utenti nostalgici dei flip phone e col pallino per le dimensioni contenute. Oltre ai classici grandi nomi abbiamo visto anche brand “minori” sfornare soluzioni pieghevoli: sono esempi lampanti Tecno Phantom V Fold e Phantom V Flip. Ora tocca a Infinix Zero Flip, il primo pieghevole dell’azienda e con un formato a conchiglia.

Il dispositivo è stato certificato con la sigla X6962 e conosciamo già il nome commerciale. Il fatto che si tratti di un flip phone fa propendere il direzione di un prezzo contenuto nel perfetto stile del brand. Certificato dall’ente FCC, ne scopriamo le fattezze, e quanto comparso ci figura un pieghevole che potrebbe presentarsi come rebrand di Tecno Phantom V2 Flip. La certificazione rivela anche il supporto alla ricarica rapida a 70W, presente anch’essa fra le specifiche del flip phone di Tecno, assieme a memorie da 8/512 GB, colorazione Titanium Black e una doppia fotocamera inglobata nell’ampio display esterno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le