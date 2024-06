Non solo smartphone per Infinix: è in arrivo anche il suo primo tablet!

Il brand Infinix non è molto conosciuto in Italia, ma si tratta di un marchio asiatico attivo in tanti paesi (anche occidentali) ed è in grado di offrire dispositivi davvero niente male, spesso con un occhio all’innovazione (è in arrivo anche un flip phone!). La prossima novità della compagnia? Infinix XPAD, il primo tablet dell’azienda ora protagonista di una certificazione.

Infinix XPAD confermato da una certificazione: il primo tablet del brand è in dirittura d’arrivo

Crediti: Infinix

A quanto pare Infinix aggiungerà presto un ennesima categoria di prodotti alla sua lineup: il brand offre smartphone, auricolari TWS, laptop e smart TV, ma prossimamente la gamma di prodotti tech si aprirà anche ai tablet. La conferma arriva da una certificazione che fa riferimento ad un dispositivo siglato X1101B; nel database dell’ente è presente anche il nome commerciale del prodotto, ossia Infinix XPAD. Proprio questo sembra non lasciare spazio ai dubbi ed è molto probabile che avremo a che fare proprio con un tablet.

Crediti: GizmoChina

Purtroppo al momento non ci sono dettagli tecnici e manca qualsiasi riferimento al design. Tuttavia il marchio Infinix è specializzato in dispositivi dal prezzo abbordabile ed è probabile che si tratterà di un tablet di fascia media; tra le ipotesi più plausibili vi è la presenza della connettività 4G LTE per sfortunatamente le congetture terminano qui. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità; comunque è probabile che il debutto non sia poi così lontano. Quale momento migliore dell’estate per presentare Infinix XPAD? Il periodo perfetto per un tablet economico, da portare in vacanza e al mare, per leggere e-book, navigare sotto l’ombrellone e guardare film e serie TV.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le