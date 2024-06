Il celebre Aptoide arriva anche su iOS: ecco la data di lancio ufficiale

Aptoide, il popolare store per i dispositivi Android, è ufficialmente in arrivo anche su iOS grazie alle nuove regole del Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea. Nei paesi della comunità, infatti, Aptoide lancerà nei prossimi giorni il suo marketplace ufficiale per iPhone, in attesa che i cambiamenti voluti dal DMA vengano applicati anche agli iPad di Apple.

Aptoide approda su iOS: sarà uno store dedicato al gaming

Crediti: Aptoide

Contrariamente a quanto avviene sui dispositivi Android, dove lo store propone qualsiasi tipo di applicazione, Aptoide su iOS metterà a disposizione degli utenti soltanto giochi mobile. Il lancio sarà inizialmente solo su invito, con gli sviluppatori che hanno dichiarato una lista di attesa di almeno 20.000 utenti: di questi, però, soltanto tra i 500 e 1000 avranno accesso al nuovo store con un rollout giornaliero.

Il lancio, quindi, dovrebbe consentire a tutti gli utenti di ottenere l’accesso ad Aptoide nel giro di 20 giorni, con oltre 100 sviluppatori già pronti a proporre giochi come il solitario, charades e mahjong. Il CEO, tuttavia, non ha escluso che in futuro il marketplace possa aprire le porte anche alle altre applicazioni.

Il lancio è previsto per il 6 giugno alle ore 12.00 (ora italiana): per effettuare l’iscrizione alla lista d’attesa potete visitare direttamente il sito ufficiale dello store.

