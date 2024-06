Il tri-pieghevole è troppo futuristico: problemi per la next big thing di Huawei

Huawei è riuscita nell’impresa di superare Samsung e diventare l’azienda che vende più smartphone pieghevoli al mondo, nonostante i limiti derivanti dal ban statunitense. Il lancio dell’ultimo Mate X5 ha segnato quello che potremmo definire il risorgimento di Huawei, che adesso si starebbe preparando a compiere un’ulteriore mossa e farsi ricordare come la prima azienda a lanciare un tri-pieghevole. Un’indiscrezione di cui si parla da tempo, ma a cui adesso si aggiungono rumor su problemi di progettazione che il brand cinese starebbe riscontrando.

Huawei starebbe riscontando problemi per il suo futuro tri-pieghevole

Crediti: Engadget

Lo dice il leaker Jason Will su X/Twitter: lo smartphone tri-pieghevole di Huawei sarebbe “troppo avanzato“, così tanto dall’essere diventato un grattacapo per il team di sviluppo della compagnia. Tralasciando alcuni prototipi come quello di TCL, finora nessuno si è cimentato in un compito del genere. Le vendite di pieghevoli stanno aumentando, specialmente per Huawei, ma è una categoria di smartphone che necessita ancora di essere perfezionata, con modelli che soffrono di display poco resistenti e necessità di ottimizzazioni varie.

Passare da una a due pieghe complicherà ulteriormente il tutto, anche alla luce del fatto che Android non ha un supporto nativo a questo tipo di form factor. E anche se Huawei si sta allontanando dall’OS di Google con HarmonyOS NEXT, il leaker afferma che il software avrebbe ancora bisogno di essere perfezionato. Affinché un pieghevole così abbia senso, è necessario che le app siano compatibili con uno schermo del genere: facile farlo con le app Huawei, decisamente meno con quelle di terze parti, che dovrebbero essere adattate a un form factor che sarebbe più unico che raro.

I limiti sarebbero anche di stampo hardware, con problemi di surriscaldamento che toccherebbero il chip Kirin testato, un non ben identificato modello della serie 9000. Per evitare che da chiuso sia troppo spesso, Huawei dovrà adoperare una scocca che sia sì sottile ma non troppo per compromettere la dimensione della batteria, l’impianto di dissipazione e la gestione delle temperature. Per lo schermo, il pannello sarebbe ovviamente fornito da BOE, visto che Huawei sta tagliando i ponti con i fornitori non cinesi, anche se lo schermo sarebbe ancora in fase di verifica.

Fino a qualche mese fa si vociferava che il tri-pieghevole Huawei sarebbe potuto debuttare in questo periodo, ma questi problemi ne avrebbero fatto slittare il lancio, e a questo punto non è da escludere che Samsung superi la rivale.

