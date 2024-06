Huawei Pura 70 va sold out: previsioni di vendita ben più alte di P60

Aggiornamento 03/06: nuovi dettagli sui numeri di vendita della serie Pura 70, li trovate nell’articolo.

Il record di vendite di Mate 60 è la cartina di tornasole del successo che Huawei è tornata a riscuotere dopo anni bui per l’azienda cinese, che dal 2023 è riuscita nell’intento di far nuovamente parlare di sé. E il lancio della serie Pura 70 vuole ribadire il concetto, aumentando ulteriormente la presenza sul mercato della compagnia in maniera più significativa rispetto alla scorsa generazione.

Salgono le vendite per la nuova serie Huawei Pura 70, fra sold out e dubbi produttivi

Crediti: Huawei

I numeri che circolano in rete segnalano 2 milioni di unità vendute sin dal lancio sul mercato, con i modelli Huawei Pura 70 Pro e Pro+ che si attesterebbero sulle 70.000 e 400.000 unità, scendendo alle 200.000 per Pura 70 Ultra e quindi le oltre 1,3 milioni di unità per il modello base.

Secondo il team di analisti di TechInsights, le previsioni parlano di una serie che sarebbe destinata a vendere qualcosa come 10 milioni di unità nel 2024. Se confrontata con quella Mate 60, le scorte di Pura 70 sarebbero superiori e permetterebbero alla società di soddisfare meglio i consumatori, nonostante l’offerta non sarebbe all’altezza della domanda, specialmente per i più avanzati modelli Pro, Pro+ e Ultra; allo stato attuale, infatti, sullo store cinese non è acquistabile Pura 70 Pro.

I primi lotti di vendita andarono sold out in meno di un minuto, forse anche complice la capacità produttiva ridotta rispetto al periodo pre-ban USA. Un anello debole, da questo punto di vista, potrebbe essere il Kirin 9010, che dovendo affidarsi alle fabbriche cinesi di SMIC non può contare sulla più ampia tiratura degli impianti di TSMC e Samsung proprio a causa dei limiti della blacklist statunitense.

In precedenza, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva previsto una crescita del +230% per la serie Pura 70 se confrontata con la scorsa P60, per numeri attorno ai 13/15 milioni di unità. Resta il fatto che i traguardi raggiunti da Huawei rimangono ancora confinati al mercato della Cina, il solo dove Huawei è tornata di prepotenza nelle classifiche di vendita.

