Huawei MatePad 11.5″ S e MatePad SE 11″ ufficiali in Italia: novità e prezzi

Il nuovo Huawei MatePad 11.5” S è l’ultimo tablet flagship di Huawei, una soluzione con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e risoluzione 2.8K, e il primo a integrare un display PaperMatte di nuova generazione che migliora notevolmente l’esperienza di lettura e scrittura, rendendola simile a quella su carta. Huawei MatePad SE 11”, invece, è pensato per offrire modalità di intrattenimento coinvolgente e un ecosistema smart, il tutto racchiuso in un design resistente e pratico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi tablet del colosso tech cinese tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Huawei MatePad 11.5″ S: specifiche e prezzo in Italia

MatePad 11.5″ S – Crediti: Huawei

Lo schermo di Huawei MatePad 11,5” S (2.8K, 3:2, 144 Hz) è la novità principale: il nuovo tablet integra un display PaperMatte di nuova generazione, unico nel suo genere. Quest’ultimo consente una visione cristallina grazie a una tecnologia di nano-incisione antiriflesso con il rivestimento ottico magnetronico su scala nanometrica. Huawei aggiunge la tecnologia di diffusione multistrato e implementa altre ottimizzazioni proprietarie. Tutte queste innovazioni sono in gradi di ridurre la riflettività della superficie al di sotto del 2% e di eliminare il 99% delle interferenze luminose, dando vita a un’esperienza visiva coinvolgente e ad alta risoluzione con una visualizzazione dai colori vivaci. Proprio grazie al PaperMatte Display, il tablet può essere utilizzato sia in ambienti esterni che dentro casa e, ovunque ci si trovi, gli utenti potranno leggere e guardare video senza che il riflesso interferisca con la loro esperienza di utilizzo.

Per ricreare un’esperienza di lettura simile a quella su carta, è presente la modalità Colore, grazie alla quale un algoritmo proprietario regola la mappatura tra la luminosità, la tonalità e la temperatura del colore dello schermo, per un’esperienza di visione migliorata oltre che un maggior comfort per gli occhi. È sufficiente attivare questa modalità per godere delle morbide sfumature dell’inchiostro sulla carta, sia che si stia leggendo un fumetto o un giornale. Il PaperMatte Display di nuova generazione migliora notevolmente l’esperienza di lettura e scrittura, rendendola simile a quella su carta, garantendo maggiore comfort per gli occhi. MatePad 11.5“S è dotato anche di GoPaint, la nuovissima app di pittura di Huawei, per un’esperienza completa ed appagante sotto tutti i punti di vista.

Il tablet integra una batteria a doppia cella da 8.800 mAh, fotocamere da 13 MP e da 8 MP (posteriore e frontale) ed arriva con a bordo HarmonyOS 4.2. Il nuovo Huawei MatePad 11.5” S (da 8/256 GB) debutta in Italia nella colorazione Space Gray, in due diverse varianti: la prima versione è il pacchetto Professional Edition, che include Huawei Detachable Keyboard, al prezzo di 499€, e la seconda senza tastiera al prezzo di 399€. Fino al 1° luglio, acquistando MatePad 11.5”S si otterrà in omaggio anche Huawei M-Pencil 3° Gen. Inoltre, utilizzando il codice coupon “AMEDIAMP30“, è possibile ottenere uno sconto dal valore di 30€.

Huawei MatePad SE 11″: specifiche e prezzo in Italia

MatePad SE 11″ – Crediti: Huawei

Anche il nuovo Huawei MatePad SE 11″ è disponibile in Italia: si tratta di un tablet economico ed elegante, caratterizzato da un peso contenuto ed un corpo sottile (475 grammi e 6,9 mm di spessore). Il dispositivo è realizzato con leghe di alluminio di serie 5, per una qualità superiore rispetto alla generazione precedente. Lo schermo Full HD+ da 11″ presenta una luminosità di 400 nit ed una densità di 207 PPI, insieme ad un rapporto schermo-corpo dell’85% e formato in 16:10. Inoltre, il display ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free ed è dotato di funzionalità per non sforzare la vista. Questo è agevolato anche dalla possibilità di regolazione automatica della luminosità a 4.096 livelli che crea transizioni fluide in base alle condizioni di luce ambientale.

Il dispositivo è dotato di quattro altoparlanti, posizionati simmetricamente a sinistra e a destra, che generano fino a 80 dB. La batteria da 7.700 mAh supporta fino a 21 giorni in standby e la ricarica rapida da 22.5W consente una carica completa in soli 140 minuti. Il nuovo Huawei MatePad SE 11” (da 6/128 GB) è disponibile da oggi tramite lo store ufficiale, nella colorazione Nebula Grey, al prezzo di 219€.

