Huawei Mate 70 Pro: il display avrà di nuovo un look controverso

Ormai ogni flagship in uscita, come nel caso di Huawei Mate 70 Pro, porta con sé una serie di voci attorno al System-on-a-Chip: quale sarà? A quanti nanometri sarà? Potrà competere con gli altri top di gamma? Questo non significa però che vadano sottovalutati gli altri aspetti dello smartphone, come per esempio il display.

Un primo bozzetto ci mostra come dovrebbe apparire Huawei Mate 70 Pro

L’immagine postata su Weibo da SetSunaDigital è soltanto un bozzetto, ma secondo l’insider sarebbe una rappresentazione del design frontale di Huawei Mate 70 Pro. Per la sua futura generazione della famiglia Mate, l’azienda cinese avrebbe scelto di mantenere la scelta attuale, ovvero un design con triplo punch-hole centrale. Il perché ci sarebbero tre fori dipenderebbe dal metodo di sblocco biometrico, con la serie Mate 70 che manterrebbe il riconoscimento facciale 3D grazie all’aggiunta di un sensore ToF per la misurazione tridimensionale del volto.

Ovviamente il triplo foro sarebbe camuffato lato software (a discrezione dell’utente) per non essere troppo distraente, con una pillola che richiamerebbe l’Isola Dinamica di Apple. Tuttavia, per molti l’attenzione è rivolta al suo System-on-a-Chip: si vocifera che il suo Kirin potrebbe compiere un salto generazionale, anche se Huawei si è dimostrata molto scettica.

