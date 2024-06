Ufficiale: Huawei annunciata la data della serie Mate 70

Difficilmente capita che un’azienda annunci la data di presentazione di una serie così importante come quella Huawei Mate 70 con così largo anticipo, eppure eccoci qui. Huawei non vive una situazione qualsiasi, però, dopo che il ban statunitense l’ha messa in seria difficoltà in occidente ritrovandosi costretta ad adottare strategie atipiche. Per esempio sorprendere il proprio pubblico svelandogli molto prima del previsto quando arriveranno i suoi top di gamma.

Huawei Mate 70: la futura serie high-end ha una data di presentazione ufficiale

Crediti: Science and Knowledge

L’annuncio è arrivato da parte del presidente Richard Yu Chengdong sul palco della Huawei Developer Conference 2024. Alla conferenza annuale per gli sviluppatori, egli non ha proferito parole troppo sibilline, anzi: “i telefoni della serie Mate 70 saranno rilasciati nel quarto trimestre di quest’anno“. Questo significa il periodo del Q4 2024, cioè i mesi fra ottobre e dicembre. Ricordiamo che, per la prima volta nella storia di Huawei, la serie Mate 60 ha seguito un iter di presentazione mai visto prima, con un primissimo annuncio solo online ad agosto e un vero evento a settembre.

Le voci di corridoio hanno ovviamente colpito anche gli smartphone della gamma Huawei Mate 70, parlando di display, System-on-a-Chip e fotocamera. Ma la loro novità più importante sarà il sistema operativo, date che saranno i primi modelli ad avere pre-installato HarmonyOS NEXT.

