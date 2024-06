HTC U24 Pro ufficiale: il ritorno degli smartphone in Italia ha un costo

HTC non è più la compagnia di una volta, ma anche se oggi si concentra perlopiù su altri prodotti, di tanto in tanto vediamo presentati smartphone come il nuovo HTC U24 Pro. Ancora una volta, l’azienda taiwanese ha preferito realizzare un prodotto destinato alla fascia media del settore telefonico: vediamo quali sono le sue novità.

HTC presenta il nuovo U24 Pro, disponibile anche in Italia: tutto quello che c’è da sapere

Con dimensioni di 167,1 x 74,9 x 8,98 mm, peso di 198 grammi e certificazione IP67, HTC U24 Pro ha uno schermo OLED da 6,8″ Full HD+ (2.436 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 120 Hz, sensore ID ottico integrato e protezione Gorilla Glass. Sotto al cofano troviamo una configurazione hardware basata su Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm affiancato da memorie da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 con slot microSD. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4.0 a 60W, wireless a 15W e inversa a 5W.

Il resto della scheda tecnica comprende software Android 14, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C e ingresso mini-jack, tripla fotocamera da 50+8+50 MP f/1.88-2.2-2.0 con ultra-grandangolare, teleobiettivo 2x e selfie camera da 50 MP f/2.45. Disponibile nella colorazione Space Navy, HTC U24 Pro è disponibile in Italia al prezzo di listino di 559€.

