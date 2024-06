Honor a ruota libera: in arrivo anche Magic V3, nuovo PIEGHEVOLE TOP

Dopo il lancio di Magiv V Flip, il primissimo flip phone del brand tecnologico cinese, si parla già del prossimo passo. Il nuovo top di gamma pieghevole in arrivo è Honor Magic V3 e ovviamente è impossibile non aspettarsi caratteristiche di punta: inoltre, secondo quanto rivelato, il lancio potrebbe non essere poi così lontano.

Honor Magic V3 sarà il prossimo pieghevole top e sembra già dietro l’angolo

Magic V2 – Crediti: Honor

La seconda generazione della gamma foldable di Honor ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica: anche nella nostra recensione di Magic V2 l’entusiasmo è palpabile (si tratta di un modello di tutto rispetto, realizzato ad arte). La presentazione è avvenuta a settembre 2023, nel corso della fiera tech di Berlino (IFA), con il lancio in Italia a gennaio di quest’anno; a fine febbraio la versione di lusso Magic V2 RSR Porsche Design è arrivata nel nostro paese. Ed ora sembra che il prossimo capitolo sia imminente, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Di recente l’azienda ha presentato Honor Magic V Flip, il suo primo pieghevole a conchiglia (teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche da noi). Proprio durante un evento post lancio, il CEO George Zhao ha accennato al prossimo modello in arrivo. Si tratterà proprio di Honor Magic V3, smartphone pieghevole in formato tablet attualmente in fase di sviluppo intensivo, con la promessa che sarà un dispositivo impressionante e all’avanguardia.

Cosa aspettarsi dal prossimo pieghevole top di Honor

Secondo quanto riportato dai media cinesi, lo stesso CEO avrebbe decantato le innovazioni portate dall’attuale Magic V2, che con il suo spessore di 9,9 mm (da chiuso) rappresenta il pieghevole più sottile sul mercato. Purtroppo non si è sbottonato sulle caratteristiche di Honor Magic V3, quindi dobbiamo necessariamente affidarci ai leak. Il pieghevole dovrebbe montare lo Snapragon 8 Gen 3 (un passo avanti rispetto al SoC Snap 8 Gen 2 dell’attuale Magic V2) ed avere un lettore d’impronte digitali laterale ed una batteria superiore ai 5.000 mAh. Allo stato attuale è vivo X Fold 3 Pro il pieghevole con la batteria più capiente: ben 5.700 mAh, ma in un corpo da 5,2 mm di spessore (quando aperto, 11,2 mm da chiuso). Non ci sono dettagli sull’uscita, ma non è da escludere che il debutto possa avvenire già a luglio.

