Honor Magic V Flip ufficiale: il primo pieghevole a conchiglia è un piccolo GIOIELLO!

Bellissimo e a suo modo unico: il nuovo arrivato del brand cinese si presenta come un tripudio di stile e bellezza, reinterpretando il formato del flip phone con tanta eleganza. Honor Magic V Flip è finalmente ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello cinese).

Honor Magic V Flip: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo pieghevole a conchiglia

Design e display

Crediti: Honor

Fin dalle immagini promozionali prima del debutto, il primo pieghevole a conchiglia di Honor ha colpito per un elemento in particolare: all’esterno trova spazio un display decisamente ampio, in grado di occupare l’intera metà della scocca ed inglobando anche il comparto fotografico. Honor Magic V Flip monta un display secondario che non ha nulla da invidiare a quello principale: si tratta di un pannello OLED da ben 4″ di diagonale, con risoluzione Full HD, refresh rate dinamico a 120 Hz (con tecnologia LTPO) ed una luminosità massima di 1.600 nit. Insomma, questo schermo è stato pensato per un utilizzo completo e non come soluzione “secondaria”.

L’eleganza la fa da padrona grazie alle colorazioni Champagne Pink, Camellia White e Black Iris (c’è anche una variante speciale Green, ispirata alle pietre preziose) mentre per la sicurezza è stato implementato un lettore d’impronte laterale. Lo schermo principale è un OLED da 6,8″ Full HD+, con punch hole (il foro per la fotocamera selfie) e sempre a 120 Hz ma fino a 3.000 nit di luminosità e con PWM Dimming a 3.840 Hz. La cerniera è stata realizzata dalla stessa compagnia ed è in acciaio ad altissima resistenza.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Honor

Come anticipato da leak e benchmark, le specifiche tecniche di Honor Magic V Flip guardano indietro: il chipset che muove il pieghevole è lo Snapdragon 8+ Gen 1, una soluzione di tutto rispetto ma che risale a due generazioni fa. Lato memorie sono presenti fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage; il tutto è raffreddato da un sistema al liquido ultra-sottile (con tanto di camera di vapore). La batteria è un’unità da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66W mentre il sistema operativo è basato su Android 14 (tramite l’interfaccia proprietaria MagicOS 8.0).

Crediti: Honor

Il comparto fotografico non fa una piega e si basa sul doppio modulo da 50 + 12 MP, composto da un sensore principale IMX960 con stabilizzazione OIS e un ultra-grandangolare con FOV 112°. È presente lo zoom digitale fino a 10X, la fotografia time-laspe, il supporto ai video in 4K, l’HDR, la modalità notturna e la stabilizzazione elettronica EIS. Quando aperto è possibile effettuare autoscatti con la selfie camera da 50 MP, un sensore IMX816 con autofocus.

Honor Magic V Flip – Scheda tecnica

Dimensioni di 167,3 x 75,6 x 7,15 mm (aperto) e 86,5 x 75,6 x 14,89 mm (chiuso) per 193 grammi

(aperto) e 86,5 x 75,6 x 14,89 mm (chiuso) per Certificazione IP assente

Display esterno OLED LTPO da 4″ Full HD (1.200 x 1.092 pixel) con refresh rate a 120 Hz , 1.600 nit di luminosità di picco, densità di 405 PPI, PWM a 2.160 Hz, Dolby Vision

da (1.200 x 1.092 pixel) con refresh rate a , di luminosità di picco, densità di 405 PPI, PWM a 2.160 Hz, Dolby Vision Display OLED (non è specificato se LTPO ) da 6,8″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 10 bit , luminosità fino a 3.000 nit, Dolby Vision, PWM a 3.840 Hz

(non è specificato se ) da (2.520 x 1.080 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , luminosità fino a 3.000 nit, Dolby Vision, PWM a 3.840 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (2.300 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510)

+ 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) GPU Adreno 730

12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC, Speaker stereo, chip di rete Honor C1+

Fotocamera da 50 + 12 MP f/1.9-2.2 con Sony IMX960 , OIS, ultra-wide con FOV 112°

f/1.9-2.2 con , OIS, ultra-wide con FOV 112° Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con Sony IMX816 e autofocus

(f/2.0) con Sony IMX816 e autofocus Sistema operativo Android 14 con MagicOS 8.0

Honor Magic V Flip – Prezzo e uscita

Crediti: Honor

La presentazione di Honor Magic V Flip è avvenuta il 13 giugno in Cina, con un prezzo di partenza di circa 640€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, con il relativo prezzo valido in patria.

12/256 GB – 4.999 CNY ( 640€ )

) 12/512 GB – 5.499 CNY ( 704€ )

) 12 GB/1 TB – 5.999 CNY ( 768€ )

) 16 GB/1 TB – 6.999 CNY (896€)

Honor Magic V Flip arriverà anche in Italia?

Nel momento in cui scriviamo il nuovo smartphone pieghevole di Honor (e primo nel formato a conchiglia per il brand cinese) è stato annunciato solo per la Cina. Se vi state chiedendo se Honor Magic V Flip arriverà anche in Italia, per ora non c’è una risposta cerca ed ufficiale; tuttavia vale la pena fare una considerazione. La casa cinese ha portato vari smartphone pieghevoli nel nostro paese e di conseguenza il lancio del suo flip phone non sembra un’ipotesi così fantasiosa. Intanto possiamo goderci i nuovi Honor 200 e 200 Pro, freschi di lancio in Italia.

