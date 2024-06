Honor Magic V Flip svelato: ecco il nuovo pieghevole e l’uscita è dietro l’angolo

Ormai il brand cinese può essere considerato come uno dei più esperti del settore degli smartphone pieghevoli, con una sfilza di modelli all’attivo (tutti caratterizzati da un design elegantissimo e specifiche di punta). L’ultima novità è anche la nuova frontiera del form factor per la compagnia asiatica: Honor Magic V Flip è il primo smartphone pieghevole a conchiglia dell’azienda ed ora ha finalmente una data di presentazione ufficiale.

Honor Magic V Flip: il nuovo pieghevole a conchiglia ha una data di presentazione ufficiale

Crediti: Honor

Dopo essere stato protagonista di varie indiscrezioni, Honor Magic V Flip mostra il suo design grazie alla prime immagini: il look definitivo riprende alcuni elementi visti dalle immagine leak, con un ampio schermo esterno (tanto grande da inglobare anche la doppia fotocamera principale). La data di presentazione è fissata per il 13 giugno, quindi non manca molto all’uscita del nuovo pieghevole a conchiglia. Il sito ufficiale ha svelato anche le colorazioni disponibili al debutto, ossia Iris Black, Champagne Pink e Camellia White. I tagli di memoria saranno tre: 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB/1 TB.

Crediti: Honor

Le indiscrezioni si sono concentrate principalmente sul design, tant’è che allo stato attuale si sa ancora poco riguardo le specifiche. Honor Magic V Flip avrà dalla sua una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica OIS mentre per la batteria dovremmo trovare un’unità da 4.500 mAh con ricarica da 66W (secondo le certificazioni trapelate in rete).

Honor Magic V Flip arriverà in Italia?

Il nuovo pieghevole di Honor, il primo a conchiglia per il brand, arriverà anche in Italia? Per prima cosa è bene chiarire che l’evento del 13 giugno 2024 si terrà in Cina e al momento non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito all’uscita Global di Honor Magic V Flip. Attualmente l’azienda ha annunciato il lancio della serie Honor 200 in Europa (il 12 giugno), quindi l’attenzione è tutta focalizzata su questi dispositivi. Tuttavia non è da escludere che in futuro Magic V Flip possa arrivare anche in Italia: in fondo Honor ha portato da noi più di un modello pieghevole e non sarebbe poi così strano vedere anche il flip phone.

