Aspettando Honor 200: quanto è importante la fotografia nella vita degli italiani?

In vista del lancio della gamma Honor 200, la nuova serie che punta a stabilire un nuovo standard nella fotografia ritrattistica con smartphone, l’azienda ha commissionato una ricerca volta ad analizzare le abitudini degli italiani in ambito di fotografia e i risultati sono davvero interessanti (con risvolti non proprio felici in alcuni casi).

L’importanza della fotografia per gli italiani e il debutto della serie Honor 200: in arrivo un nuovo Camera Phone d’eccezione

I risultati rivelano che oltre un terzo degli italiani tra i 18 e i 45 anni si sente in imbarazzo durante lo scatto della foto, soprattutto se chi ne è incaricato impiega troppo tempo immortalare nel migliore dei modi il momento. A questo aggiungiamo che il 15% si sente frustrato se le abilità fotografiche di un amico o parente non sono all’altezza, fino a diventare un fattore importante nella scelta di un partner. A questo proposito, il 27% dichiara di sentirsi speciale se qualcuno vuole scattagli una foto mentre l’11% confessa di essere più propenso a uscire con qualcuno se è un bravo fotografo.

Un dato interessante e inaspettato è che comunque c’è 1 italiano su 10 per cui le fotografie sono così importanti da essere disposti a chiudere una relazione mentre, per l’8% resta comunque fonte di tensione e stress in quanto causa discussioni.

Gli italiani alla ricerca dello scatto migliore

Un altro dato emerso dalla ricerca è che, nel tentativo di ottenere l’istantanea perfetta, i telefoni degli italiani si affollano di immagini che saranno poi scartate. Il 78% della popolazione italiana scatta più di una foto per trovare quella migliore conservando circa 173 foto scartate sul proprio telefono, mentre l’11%, oltre 1 su 10, ne ha più di 300.

Dalla ricerca traspare poi come anche l’età sia un fattore decisivo. Infatti, come si può immaginare, la Gen Z è la generazione con il maggior numero di foto scartate: 321 sul loro smartphone, quasi il doppio rispetto alla classe dei 25-35enni, che ne possiedono 168 e dei 35-45enni vantano un numero più ridotto, 103 foto inutilizzate (un terzo rispetto alla Gen Z).

Infine, a livello regionale, gli abitanti dell’Abruzzo hanno in media un sorprendente numero di 540 foto scartate, seguiti dal Friuli-Venezia Giulia (248) e dalla Calabria (237).

Come Honor arriva in aiuto agli utenti per ottenere lo scatto perfetto

Per quanto il 40% degli intervistati ha dichiarato di sentire molta pressione quando gli viene chiesto di scattare una foto mentre il 36% ammette di non sapere come fare un buon primo piano, tutto questo non toglie il piacere della fotografia. Infatti, il 59% afferma che scattare dei buoni primi piani è una bella sensazione. Inoltre, secondo il 35% degli intervistati un buon ritratto può rivelare molto di una persona e oltre la metà (54%) apprezza quando una foto riesce a catturare la personalità di qualcuno.

Anya Nikoloska – Marketing and Communication Director ha dichiarato: “Catturare l’essenza di una persona attraverso la fotografia è un’arte e la nostra ricerca dimostra che è diventato parte integrante del nostro quotidiano. In HONOR vediamo la passione e l’emozione che ci sono dietro ai primi piani scattati, ed è per questo che siamo entusiasti del prossimo lancio della serie H200. Con la sua tecnologia AI avanzata, chiunque sarà in grado di ottenere risultati sbalorditivi, trasformando momenti quotidiani in opere d’arte mozzafiato. Con HONOR non ci saranno più scatti amatoriali ma solo fotografia ritrattistica di livello professionale”.

La serie Honor 200, in uscita il 12 giugno, punta a stabilire il nuovo standard per la fotografia ritrattistica. Grazie ai progressi fatti, le capacità fotografiche degli smartphone offrono soluzioni intelligenti per ottenere un ritratto che rappresenti veramente il soggetto e consentire all’utente di avere a portata di mano un device dalle potenzialità fotografiche professionali. Visita la pagina dedicata al debutto della gamma per saperne di più.

