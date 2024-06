La serie Honor 200 arriva in Italia: subito in sconto con questo coupon esclusivo

Honor porta finalmente in Italia anche i modelli standard e Pro della serie 200, che provano e ridefinire la fotografia ritrattistica professionale su smartphone. Alimentati dai chipset Snapdragon di Qualcomm, questi due nuovi dispositivi fanno della fotografia il loro assoluto punto di forza, senza tralasciare però un design fatto di stile ed eleganza. Nonostante Honor 200 e Honor 200 Pro siano arrivati solo oggi sul mercato, potrete risparmiare già 150€ sull’acquisto grazie al nostro codice sconto esclusivo!

Fotografia ritrattistica professionale anche su smartphone con la Serie 200 di HONOR

Crediti: Honor

Honor 200 sfoggia un display AMOLED Full HD+ (2.664 x 1.200 pixel) Quad-curved da 6.7″, con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 4.000 nits. Sotto l’elegante scocca con rifiniture che richiamano il marmo, batte il cuore del chipset Snapdragon 7 Gen 3, con CPU octa-core e GPU Adreno 720, affiancati da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Il punto di forza di questo nuovo dispositivo Honor, però, è il comparto fotografico: abbiamo infatti a disposizione una tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 MP con OIS+EIS, teleobiettivo e ultra-grandangolare, mentre la fotocamera frontale mette a disposizione un sensore da 50 MP per perfetti selfie in stile ritratto.

Crediti: Honor

Honor 200 Pro, d’altro canto, può vantare un display AMOLED Full HD+ (2.700 x 1224) da 6.78″, con il medesimo refresh rate da 120 Hz e la luminosità che anche in questo caso arriva a toccare i 4.000 nits. In questo caso, però, abbiamo a disposizione un chipset ben più potente: sotto la scocca infatti troviamo uno Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core e GPU Adreno 735, a cui vengono affiancati 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Per il modello Pro anche il comparto fotografico compie un balzo in avanti: in dotazione, infatti, troviamo una tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 MP con sensore Super Dynamic H9000 da 1/1.3, stabilizzazione OIS e EIS, teleobiettivo e fotocamera ultra-grandangolare e macro. Resta invece invariata la fotocamera frontale, con un sensore da 50 MP che anche in questo caso è in grado di realizzare perfetti selfie in stile ritratto.

Entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria da 5.200 mAh con ricarica SuperCharge da 100W, ma soltanto il modello Pro può vantare anche della ricarica wireless da 66W con supporto per la ricarica inversa. Sia il modello base che il Pro, inoltre, guadagnano la medesima configurazione per quanto riguarda la connettività, abbiamo a disposizione infatti Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3 e Dual SIM. Il sistema operativo, invece, è Android 14 personalizzato con MagicOS 8.0, che può vantare anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Honor 200 e Honor 200 Pro: disponibilità, prezzi e coupon esclusivo

Crediti: Honor

Honor 200 è disponibile da oggi nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald al prezzo di partenza di 599.90€ per la versione 8/256 GB. Per l’edizione con più memoria, quindi da 12/512 GB, il prezzo sale a 649€. Inoltre, aggiungendo 19,90€ sarà possibile avere un caricatore da 100W

Honor 200 Pro, invece, è disponibile nelle colorazioni Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799€. Inoltre, aggiungendo 49.90€ sarà possibile avere un Watch4 e con soli 1.90€ un caricatore da 100W.

Potrete però immediatamente risparmiare sull’acquisto di questi nuovi smartphone utilizzando il nostro codice sconto esclusivo “AGIZCHINA150” che vi permette di ottenere uno sconto immediato di ben 150€! Un’occasione, quindi, da non lasciarsi assolutamente sfuggire e che scadrà il 30 giugno.

