La serie PIXEL 9 arriverà già ad AGOSTO: annuncio a sorpresa da Google!

Piccola rivoluzione in casa Google, con un cambio di strategia inedito per il colosso tecnologico statunitense. L’azienda ha annunciato a sorpresa la data di presentazione dei nuovi smartphone della serie Pixel 9 e questa volta l’evento si terrà con largo anticipo rispetto al solito: non ad ottobre (come da tradizione) ma già ad agosto!

Google Pixel 9 e Watch 3 hanno una data di presentazione ufficiale, ed arriverà molto prima del previsto

Presunta immagine leak dei nuovi smartphone della serie Pixel 9

Il prossimo evento Pixel si terrà il 13 agosto 2024: non sono stati svelati i protagonisti del keynote ma ovviamente diamo per scontato che questa sia la data di presentazione della gamma Pixel 9 e Watch 3. L’evento di quest’estate dovrebbe essere uno dei migliori per Google, con tanti prodotti in arrivo: al momento Big G si è limitato ad annunciare il lancio di nuovi dispositivi della famiglia Pixel, quindi seguono le indiscrezioni raccolte fino a questo momento.

Made by Google is coming August 13 — and we’ll be showcasing the latest #Pixel devices, the best of Google AI and @Android software updates. Sign up for updates → https://t.co/W5MELxS9fK pic.twitter.com/AHvF2iIXXV — Google (@Google) June 25, 2024

La presenza degli smartphone è praticamente confermata dal primo teaser video che vedete in alto. Quello che non viene detto è che quest’anno dovremmo trovarci alle prese con tre telefoni anziché i soliti due: la nuova gamma dovrebbe essere composta da Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, un trittico di terminali mossi dal Tensor G4 e caratterizzati da schermi da ,24″, 6,34″ e 6,73″. Forse possiamo aspettarci un’ulteriore sorpresa, ma ovviamente va presa con assoluta cautela: si vocifera anche di un nuovo smartphone pieghevole, Pixel 9 Pro Fold. A questi si aggiungerebbe anche Pixel Watch 3, per la prima volta accompagnato anche da una versione maggiorata (Pixel Watch 3 XL), sempre secondo i leak.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️