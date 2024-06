L’app mobile di Google Gemini arriva anche in Italia su Android e iOS

A distanza di diversi mesi dal lancio ufficiale (o se preferite, dal rebranding), l’app mobile ufficiale di Google Gemini è pronta a fare il proprio debutto anche in Italia e in Europa. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, dove con un post sui social network la compagnia di Big G ha comunicato l’inizio del rollout sia sugli smartphone Android che su quelli iOS.

L’app ufficiale di Google Gemini adesso è disponibile anche in Europa

Crediti: Google

L’app ufficiale di Google Gemini è disponibile in paesi come Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Svezia, Svizzera e tanti altri, come segnalato anche dalla pagina degli “aggiornamenti della release” dell’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Mountain View. Gli utenti Android possono scaricare l’app direttamente dal Play Store, mentre chi possiede un iPhone potrà usufruire dell’AI all’interno dell’app Google.

Per usufruire al meglio di Google Gemini è necessario uno smartphone con almeno 2 GB e, nel caso si trattasse di un dispositivo Android, il sistema operativo non potrà essere inferiore ad Android 10. Per quanto riguarda iPhone, invece, sarà necessario aver installato almeno iOS 15.0 per utilizzare l’app ufficiale.

Download | Google Gemini (Play Store)

Google Gemini (Play Store) Download | Google (App Store)

