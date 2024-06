Le prenotazioni al ristorante sono ancora più veloci con Google Chrome per Android

Nel corso degli anni i browser web, in particolare quelli mobile, hanno integrato sempre più funzionalità per permetterci di compiere azioni più o meno complesse con un singolo tap. Google è stata pioniera in questo campo e continua ad innovare proponendo agli utenti nuove caratteristiche che semplificano la navigazione e la ricerca delle informazioni. Con un nuovo aggiornamento di Chrome, infatti, sarà possibile chiamare ristoranti ed attività direttamente dalla barra di ricerca.

Con questa nuova funzione, i ristoranti si chiamano direttamente dalla barra di ricerca di Chrome

Crediti: Google

Grazie alle nuove Chrome Actions di Google Chrome, il browser mobile per Android mostrerà automaticamente la possibilità di effettuare una chiamata, ricevere indicazioni, oppure leggere le recensioni di un ristorante o una qualsiasi attività commerciale direttamente dalla barra di ricerca.

Basterà, infatti, cercare il nome dell’attività per vedere comparire immediatamente i tre pulsanti con le azioni sopracitate, accompagnate da indirizzo, nome e logo, proprio come nell’immagine condivisa da Google che potete vedere qui in alto.

Si tratta quindi di una funzionalità che semplifica le attività quotidiane quali possono essere la prenotazione di un ristorante oppure una qualsiasi altra telefonata verso un’attività commerciale presente nella nostra zona.

