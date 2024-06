Google lancia Android 15 Beta 2.2: tutte le novità

Google continua il lavoro di ottimizzazione delle versioni beta di Android 15, pubblicando oggi un nuovo aggiornamento minore che mira a risolvere diversi problemi riscontrati dagli utenti in seguito all’installazione dell’ultima patch. La versione Beta 2.2 è disponibile da oggi su tutti gli smartphone compatibili, sia tramite installazione con factory image che tramite aggiornamento OTA.

Android 15 Beta 2.2 disponibile da oggi: risolti numerosi problemi

Crediti: 9to5Google

Android 15 Beta 2.2, con la build AP31.240426.023.B4 e le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2024, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a. L’aggiornamento è considerevolmente più grande rispetto ai precedenti sulla maggior parte dei dispositivi (circa 2.56 GB), ma non su Pixel 8 Pro (soltanto 55.78 MB). Di seguito il changelog ufficiale.

Risolto un restante problema con la rimozione delle icone dalla home screen al momento della creazione di uno spazio private

Risolto un problema con il Wallet che impediva i pagamenti NFC

Risolto un problema con l’app drawer che non si apriva facendo swipe verso l’alto

Risolto un problema con la observe mode NFC che impediva il corretto funzionamento dei pagamenti

Risolto un problema che in alcuni casi causava l’apparizione di una tinta verde sui video registrati in 10-bit HDR

Risolti vari problemi con la stabilità, l’interattività e la connettività di sistema

Per scaricare il nuovo aggiornamento, non dovrete far altro che recarvi alla voce “Aggiornamento di sistema” all’interno delle impostazione del vostro smartphone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le