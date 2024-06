È tempo di pedalate in città e in mezzo alla natura, senza stress: scegli la tua e-bike su Geekmall!

Pedalare sotto al sole, in città o in mezzo alla natura, non sarà di certo faticoso: ovviamente guardiamo ad una bici elettrica, il veicolo perfetto per spostarsi in tutta libertà, in modo agile (evitando il traffico) e con un occhio sia al risparmio che al rispetto per l’ambiente. L’estate è il momento adatto per passare alla mobilità green oppure per rinnovare la tua vecchia bici: Geekmall ha lanciato una serie di offerte che ti permettono di risparmiare e di mettere le mani su soluzioni top!

Geekmall lancia i saldi sulle bici elettriche: ecco le occasioni del momento, con codice sconto e spedizione EU

Crediti: DUOTTS

Come sempre ricordiamo che le occasioni targate Geekmall sono tutte con spedizione dall’Europa (tranne dove specificato il contrario): in questo modo riceverai la tua nuova bici elettrica in tempi rapidi e senza spese doganali. I modelli in questo articolo sono tutti spediti dai magazzini europei ed in offerta lampo, ma è possibile ricevere uno sconto aggiuntivo grazie ai codici che trovi nei box (se non li visualizzi correttamente, prova a disattivare AdBlock). Il primo modello in promozione è ONESPORT OT05: si tratta di una bici elettrica da città, con un motore da 250W, pneumatici da 27,5 x 2,25″ ed una batteria da 36V 18.2Ah. Il sensore di coppia offre una guida fluida mentre l’autonomia è di ben 120 km in modalità assistita. Presenti all’appello freni a disco idraulici, un ammortizzatore a forcella ed un cambio Shimano a 7 velocità. Insomma, c’è tutto per i tuoi spostamenti agili, comodi e in tutta sicurezza.

Halo Knight H03 è una mountain bike pensata per affrontare ogni sfida, anche quella più estrema. La bici monta un potente motore da 1.000W ed è in grado di affrontare salite anche fino a 40° di pendenza. La batteria da 48V 19,2Ah è rimovibile e facile da ricaricare, per un’autonomia di circa 80/90 km. Trattandosi di un modello per strade difficili è equipaggiato con pneumatici rinforzati da 27,5 x 3″ e doppi ammortizzatori. Il display LCD permette di monitorare costantemente velocità, distanza percorsa, batteria e modalità di guida.

DUOTTS C29 è la perfetta via di mezzo: una bici elettrica da città, con un pratico portapacchi, ma dotata di una struttura robusta, tanta potenza ed un cambio Shimano a 21 velocità. Un veicolo adatto alla giungla urbana ma che non disdegna una sfida superiore (senza eccedere). A bordo troviamo un motore da 750W, una batteria da 48V 15Ah, pneumatici anti-slittamento e anti-vibrazione da 29 x 2,1″. Tutto con un’autonomia di circa 50/60 km in modalità elettrica e di 80/100 km in quella assistita.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

