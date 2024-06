Geekmall festeggia gli europei UEFA EURO 2024 con tanti sconti tech: approfittatene subito!

Gli europei di calcio UEFA EURO 2024 sono tra le competizioni sportivi più attese da tutti gli appassionati del sport più celebre al mondo e per questo motivo Geekmall ha deciso di lanciare una nuova promozione con tanti sconti sulla migliore tecnologia per godersi al meglio le partite della propria nazionale. Tra coupon dedicati e sconti eccezionali, questa è l’occasione buona per risparmiare e rinnovare i propri dispositivi tech.

Gli Europei entrano nel vivo, così come le nuove offerte firmate Geekmall

Crediti: Geekmall

La nuova promozione di Geekmall dedicata ad UEFA EURO 2024 mette a disposizione degli utenti numerose opportunità di risparmio sui migliori prodotti tech presenti sul celebre e-commerce, a partire proprio da alcuni coupon che applicano degli sconti in base alla propria spesa.

20€ di sconto con una spesa di 300€: 300uefa20

di sconto con una spesa di 300€: 40€ di sconto con una spesa di 700€: 700uefa40

di sconto con una spesa di 700€: 4% di sconto su tutto i prodotti: uefa4off

Qui sotto, invece, trovate una selezione dei migliori sconti con coupon dedicati attualmente presenti su Geekmall. Questa nuova promozione durerà fino al 14 luglio e per scoprire tutte le offerte vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le