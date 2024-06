Geekmall BLACK FRIDAY Summer Edition: FINO AL 60% DI SCONTO, ma ancora per poco!

Ultima settimana di offerte per la promo Black Friday Summer Edition di Geekmall: l’e-commerce ha lanciato l’iniziativa questo mese e gli sconti in salsa tech (fino al 60%) ci hanno accompagnato per diverse settimane. Ora che ci avviciniamo alla conclusione dell’evento le occasioni si sono fatte più intense con nuove offerte lampo e gli immancabili Coupon per massimizzare il risparmio!

Geekmall Black Friday Summer Edition: l’evento dell’estate, con tante offerte e nuovi Coupon per risparmiare

Crediti: Geekmall

La promozione Black Friday Summer Edition è il primo grande evento dell’estate di Geekmall (attualmente è attiva anche l’iniziativa dedicata ad UEFA EURO 2024) e vede protagonisti tantissimi prodotti tech a prezzo stracciato. Come al solito non mancano dei coupon generici, in questo caso validi per determinate categorie: ecco tutti i codici da utilizzare, validi fino al termine della promo (ossia fino al 30 giugno).

Coupon Y59WP2B8 – 20€ di sconto per Monopattini Elettrici (su una spesa superiore ai 300€)

– 20€ di sconto per Monopattini Elettrici (su una spesa superiore ai 300€) Coupon 4CKI7DPK – 40€ di sconto per Bici Elettriche (su una spesa superiore ai 700€)

– 40€ di sconto per Bici Elettriche (su una spesa superiore ai 700€) Coupon SJEDWSS4 – 10€ di sconto per Smart Home (su una spesa superiore ai 100€)

– 10€ di sconto per Smart Home (su una spesa superiore ai 100€) Coupon LW9IEMBQ – 30€ di sconto per Power Station (su una spesa superiore ai 500€)

– 30€ di sconto per Power Station (su una spesa superiore ai 500€) Coupon E4UXQt9Y – 4% di sconto per Elettronica di Consumo

Ricordiamo ancora una volta che l’iniziativa è valida fino al 30 giugno: quindi questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle occasioni del Black Friday estivo di Geekmall. Per scoprire tutti i prodotti in offerta dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento. Di seguito, invece, trovi una selezione di articoli imperdibili ad un prezzo super! Se non visualizzi i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le