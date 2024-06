Galaxy Book 4 Edge ufficiale in Italia: è il primo PC Samsung con Snapdragon X Elite

Aggiornamento 18/06: il nuovo Book 4 Edge è disponibile all’acquisto in Italia. Trovate tutti i dettagli su configurazioni e prezzi direttamente all’interno dell’articolo.

Durante l’evento Microsoft di maggio sono stati annunciati i primi PC Copilot+, e fra questi troviamo il tanto atteso Samsung Galaxy Book 4 Edge, ora disponibile all’acquisto in Italia (in varie configurazioni e prezzi). Il produttore sud-coreano è salito sul carro dell’azienda di Redmond, lanciando il suo primo PC dotato di quella che possiamo considerare a tutti gli effetti la nuova versione di Windows 11 focalizzata sull’intelligenza artificiale, come rimarca lo slogan a tema Galaxy AI.

Samsung presenta il nuovo Galaxy Book 4 Edge, il primo con Snapdragon X Elite: caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Samsung

Del notebook sono disponibili due versioni: Samsung Galaxy Book 4 Edge con schermo da 14″ (10,9 mm per 1,16 kg) e una Pro che sale a 16″ (12,3 mm per 1,55 kg), entrambi touch Dynamic AMOLED con form factor in 16:10 e risoluzione 3K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh rate variabile fino a 120 Hz, 500 nits di luminosità e vetro protettivo anti-riflesso Gorilla Glass DX.

La piattaforma hardware è una sola, lo Snapdragon X Elite con 16 GB di RAM e 512 GB/1 TB di memoria, al momento l’unico System-on-a-Chip che offre una NPU dedicata capace di gestire l’AI di Microsoft con una potenza di 45 TOPs. La batteria da 55,9/61,8 Wh è capace di fornire un’autonomia che, stando a quanto attestato da Samsung, arriverebbe a coprire 22 ore di riproduzione video; viene menzionato il supporto alla ricarica Super Fast, che sul modello da 14″ passa dallo 0% al 45% in 30 minuti.

Dopo gli smartphone, Galaxy AI arriva anche sul mondo PC, e lo fa portando con sé quelle feature inaugurate con la serie S24 come Cerchia e Cerca, Traduzione Live e Assistente Chat per traduzioni, sottotitoli e suggerimenti in tempo reale. C’è poi Windows 11 on ARM, che grazie a Copilot+ introduce feature come Recall, che tiene traccia (in locale) di tutto quello che facciamo col PC di modo da ritrovare file e azioni eseguite in passato in pochi secondi; Cocreate permette poi di usare Paint e l’app Foto per generare immagini e ritoccarle tramite AI.

Le restanti specifiche includono due porte USB 4.0 con Thunderbolt 3, una USB 3.2, una HDMI 2.1, lettore microSD e ingresso mini-jack, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam 1080p, speaker stereo e lettore d’impronte Windows Hello. Samsung Galaxy Book 4 Edge è ora disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di partenza di 1.699€ (14″, 16/512 GB); si sale a 1.799€ per il modello da 16″ e 16/512 GB, fino ad un massimo di 2.099€ per la variante da 16″, 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le