Su iOS arriva l’emulatore del Nintendo 3DS, ma i problemi non mancano

Le ultime settimane hanno visto un vero e proprio rinascimento dell’emulazione su iOS grazie alle nuove regole di Apple per l’App Store: in pochi giorni gli utenti iPhone hanno potuto ri-apprezzare i giochi del passato e da oggi potranno godersi anche i titoli Nintendo 3DS. Folium, infatti, è un nuovo emulatore approdato in questi giorni su iOS, ma purtroppo le performance lasciano a desiderare.

Folium arriva su iOS, ma le prestazioni senza JIT lasciano a desiderare

Crediti: Folium

Folium è un emulatore sviluppato da Jarrod Norwell che permette di giocare su iOS gli apprezzatissimi titoli che hanno reso grande il Nintendo 3DS. Questa nuova nuova app ha un design ed un funzionamento molto simile agli altri emulatori arrivati sul sistema operativo di Apple nelle ultime settimane, ma purtroppo le performance soffrono delle mancanza del JIT (Just-in-Time) attivo su iOS.

La mancanza del JIT, infatti, limita le prestazioni dell’emulatore soprattutto sui dispositivi con un po’ più di anni sulle spalle. Per ottenere delle buone prestazioni, infatti, è necessario essere muniti di un iPhone 15 Pro oppure un iPad di ultima generazione, altrimenti si andrà incontro a rallentamenti e lag.

Folium è disponibile sull’App Store al prezzo di 5.99€ ed è compatibile anche con i controller MFi che vengono citati in questo nostro approfondimento.

