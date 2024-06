Xiaomi Band 9, MIX Fold 4 e non solo: tutte le novità in arrivo in estate

Nonostante la serie Xiaomi 14 sia già ufficiale da un pezzo (insieme anche al modello top 14 Ultra), ci sono ancora parecchie novità in arrivo per la casa cinese. Inoltre non si tratterà di aggiunte di poco conto ma di dispositivi di punta oppure accessori attesissimi dai Mi Fan. Sì, stiamo parlando proprio di Xiaomi Band 9 e del pieghevole MIX Fold 4, ma questi saranno in buona compagnia stando ai leak: ecco tutte le novità in arrivo quest’estate per Xiaomi. Alcune resteranno un’esclusiva cinese ma altre faranno capolino successivamente anche alle nostre latitudini.

La grande estate di Xiaomi: tutte le novità in arrivo, secondo un leak

Crediti: Weibo

Il primo nome che interesserà ai Mi Fan (specialmente quelli italiani) è sicuramente Xiaomi Band 9: in un post sul social cinese Weibo, un noto insider ha citato tutte le novità Xiaomi in arrivo a stratto giro (e quindi in piena estate) e tra questa non poteva mancare la celebre smartband del brand. La scorsa generazione è stata lanciata ad aprile e quella prima ancora a maggio: stavolta invece si punta al trimestre giugno/luglio/agosto e per ora manca ancora una data. Ovviamente è impossibile non aspettarsi anche un lancio in Italia, speriamo solo in tempi brevi (magari a settembre?). Qui trovate le indiscrezioni raccolte finora sulla prossima Band 9.

MIX Fold 3 – Crediti: Xiaomi

Si parla poi di ben due smartphone pieghevoli: potrebbe trattarsi di Xiaomi MIX Fold 4 e di una possibile versione Lite, ma più probabilmente si tratta di un riferimento al tanto chiacchierato Xiaomi MIX Flip. Per quanto riguarda MIX Fold 4 dovrebbe essere il pieghevole più sottile al mondo e avere dalla sua una configurazione top, con lo Snapdragon 8 Gen 3, fotocamere di alto profilo (50 MP con OIS, un teleobiettivo da 60 MP ed un ultra-wide da 12 MP) e la certificazione IP contro polvere e acqua. Si vocifera dell’uscita Global ma potrebbe non arrivare in Europa; diversa la questione di MIX Flip, forse (e ribadiamo forse), in arrivo in più paesi occidentali.

Durante l’estate ci sarà spazio anche per il top di gamma Redmi K70 Ultra, un’altra belva di potenza. In base ai leak dovremmo avere un chipset Dimensity 9300, un ampio schermo da 6,7″ 1.5K (OLED 8T LTPO), tanta batteria, la super ricarica da 120W e la certificazione IP68 per l’impermeabilità. Ci interessa della sua uscita in Cina? Ebbene sì, dato che dovrebbe arrivare da noi come Xiaomi 14T Pro.

