DuckDuckGo AI Chat è il primo chatbot completamente anonimo

Con l’esponenziale aumento della popolarità dell’intelligenza artificiale generativa e dei chatbot in grado di sfruttarla, è diventato sempre più importante il problema delle privacy e dei dati utilizzati per addestrare questi particolari modelli. DuckDuckGo, però, ha deciso di ovviare al problema creando un chatbot totalmente anonimo che offre l’accesso ai migliori modelli AI.

DuckDuckGo mette la privacy al primo posto con la sua AI anonima

Crediti: DuckDuckGo

DuckDuckGo AI Chat è un modo anonimo per accedere ai popolari chatbot AI come GPT 3.5 Turbo di Open AI, Claude 3 Haiku di Anthropic e due modelli open source (Meta Llama 3 e Mixtral 8x7B di Mistral), con tanti altri in arrivo. Questo chatbot è gratuito entro un prestabilito limite giornaliero, e può essere disattivato totalmente nel caso gli utenti non fossero interessati ad utilizzarlo.

Le chat sono private, vengono rese anonime da DuckDuckGo e non vengono utilizzate per alcun addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Gli sviluppatori, inoltre, hanno già promesso ulteriori miglioramenti al bot, come nuovi modelli AI e maggiori punti di accesso all’interno del browser.

Per utilizzare questo nuovo chatbot è possibile recarsi sul sito ufficiale duck.ai, oppure visualizzarlo direttamente nei risultati di ricerca di DuckDuckGo.

