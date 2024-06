L’attuale vivo Watch 3 uscirà fuori dalla Cina ma per ora non sappiamo in quali paesi sarà distribuito; poco male perché l’indossabile è comunque disponibile anche per noi grazie agli store di terze parti. La stessa sorte tocca anche alla recente novità del brand cinese: la compagnia ha presentato in patria il suo primo smartwatch dal look rinnovato, con un formato squadrato. Se vuoi mettere le mani sull’ultimo arrivato, ecco dove comprare vivo Watch GT!

vivo Watch GT: dove comprare il nuovo indossabile, il primo del brand con un look squadrato

Crediti: vivo

Come anticipato poco sopra, lo smartwatch (lanciato a maggio in Cina) presenta un look diverso rispetto al resto dei modelli di vivo e strizza l’occhio a orologi come Huawei Watch Fit 3, altro terminale recente. Il display è un AMOLED da 1,85″ ed è presente un corpo in lega di alluminio ed una corona rotante laterale. Presenti all’appello il supporto eSIM, l’NFC, tante modalità sportive ed il solito pacchetto per il monitoraggio della salute (cardiofrequenzimetro, SpO2, sonno, stress). Il sistema operativo è il software proprietario BlueOS mentre per l’autonomia si parla di circa 21 giorni. Insomma, un indossabile con tutti i crismi: continua a leggere per scoprire dove comprare vivo Watch GT!

GizTop

Lo smartwatch è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. A bordo troviamo BlueOS di vivo: lo store non riporta la lingua ma è probabile che sia solo in cinese e inglese (come spesso avviene con gli indossabili in versione asiatica). Il dispositivo, quindi, è un modello China. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le