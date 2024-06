Dove comprare OnePlus Pad Pro, il TABLET TOP con Snapdragon 8 Gen 3

Insieme al nuovo flagship della serie Ace, la casa di Pete Lau ha presentato anche il primo tablet al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3, l’attuale chipset di punta targato Qualcomm. Se sei curioso di provare questa novità, allora ecco dove comprare OnePlus Pad Pro: il tablet (in versione cinese, è stato lanciato solo in patria) è già in promo grazie al nostro coupon esclusivo.

OnePlus Pad Pro: dopo comprare il nuovo tablet top, il primo con Snapdragon 8 Gen 3

Crediti: OnePlus

Dal design simile alla versione standard, OnePlus Pad Pro rappresenta un piacevole intermezzo in attesa del secondo capitolo. Il tablet guadagna un comparto tecnico rinnovato, con specifiche al top grazie al già citato Snapdragon 8 di terza generazione; non mancano una batteria capiente con ricarica rapida, la possibilità di sfruttare gli accessori (penna e tastiera) e non solo. Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus Pad Pro! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Il tablet è dotato di ColorOS 14.1 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue; non viene specificata esplicitamente la presenza dell’italiano, tuttavia nella pagina dedicata a OnePlus Ace 3 Pro si parla anche della nostra lingua (e i due dispositivi hanno lo stesso software). Il tablet è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su OnePlus Pad Pro

OnePlus Pad Pro è in Italiano? Il tablet in versione cinese è dotato di software multilingue ma non sappiamo se è presente l’italiano: sicuramente non manca l’inglese. OnePlus Pad Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo dei tablet sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus Pad Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus Pad Pro? Nessuna: il dispositivo è in versione WiFi, quindi senza connettività mobile.

OnePlus Pad Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 268,66 x 195,06 x 6,49 mm per un peso di 584 grammi

display LCD a 12 bit da 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-A720 @ 3.15 GHz + 2* Cortex-A720 @ 2.96 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.27 GHz)

+ 3* Cortex-A720 @ 3.15 GHz + 2* Cortex-A720 @ 2.96 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.27 GHz) GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 9.510 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 6 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 14 tramite ColorOS 14.1

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️