Scegli il tuo Xiaomi, Samsung, iPhone e RISPARMI FINO A 100€ su eBay

Il codice di giugno è ormai terminato ma eBay ha ancora un asso nella manica per questo mese. Il nuovo Coupon eBay, infatti, è dedicato esclusivamente agli smartphone e ti permette di ottenere uno sconto fino a 100€ sui tuoi prossimi acquisti: se stai pensando ad un iPhone nuovo di zecca, di rinnovare il tuo Samsung oppure di passare a Xiaomi, ecco l’occasione perfetta!

Nuovo Coupon eBay dedicato agli smartphone: come risparmiare sull’acquisto del tuo nuovo telefono

Ovviamente abbiamo citato tre dei maggiori brand di smartphone ma i marchi disponibili in promozione sono davvero tanti: oltre agli iPhone, a Samsung e Xiaomi troviamo anche Realme, Honor, Motorola e non solo! Questo nuovo Coupon eBay ti fa risparmiare il 5% su una spesa minima di 20€, fino ad un massimo di 50€: tuttavia il codice può essere utilizzato fino a 2 volte per utente, ciò significa che sfruttandolo completamente e in due ordini è possibile ricevere uno sconto complessivo di 100€. Come anticipato già in apertura, il coupon è valido solo per gli smartphone e sono inclusi solo determinati venditori: per saperne di più e scoprire tutti i telefoni in promozione ecco la pagina dedicata all’evento! Non dimenticare di utilizzare il codice “SMARTPHONE24” al momento del checkout, nell’apposito campo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ecco un riepilogo della promo di eBay

il codice da utilizzare è “ SMARTPHONE24 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il coupon è valido su una spesa minima di 20€ ;

; il coupon ha una valore del 5% di sconto ;

; lo sconto massimo per utilizzo è di 50€ ;

; 2 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 100€ ;

; la promozione termina il 30 giugno 2024 (ore 23:59).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

