Con questo Coupon eBay risparmi fino a 100€ sui ricondizionati certificati!

Arriva un nuovo Coupon eBay, questa volta con tante occasioni dedicate ai prodotti ricondizionati (certificati): andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione e come fare per mettere le mani sul meglio della tecnologia, a prezzi super convenienti!

Nuovo Coupon eBay: il risparmio arriva sui prodotti ricondizionati

Come funziona l’usato certificato di eBay? Per prima cosa si tratta di prodotti certificati da venditori premium; inoltre i prodotti vengono ispezionati dal produttore o dai venditori qualificati per soddisfare alti standard di funzionamento. È presente una scala di valori e una volta trovato il prodotto che ti interessa, basta dare un’occhiata alla pagina per scoprire il suo stato (Eccellente, Buono e così via). Fatta questa precisazione, ecco le novità della nuova promozione: con il Coupon eBay “RICONDIZIONATO24” è possibile ottenere uno sconto del 10% su una spesa minima di 20€. Lo sconto massimo è di 50€ ma sono disponibili due utilizzi per utente; questo vuol dire che sfruttando al massimo il codice (con due ordini) è possibile risparmiare fino a 100€ in totale. Il nuovo Coupon è valido fino alle ore 23:59 del 9 giugno.

Crediti: eBay

L’iniziativa è valida solo su prodotti ricondizionati di varie categorie e da venditori ben precisi, tutti di alto livello (per acquisti sicuri e in totale tranquillità, all’insegna del risparmio). Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promo per scoprire tutti i prodotti in sconto: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le