Fino a 70€ di sconto con il Coupon eBay di giugno, ma solo per pochi giorni!

Torna uno degli appuntamenti mensili più attesi dai cacciatori di sconti: il nuovo Coupon eBay di giugno è servito e ti permette di risparmiare sui migliori prodotti tech (e non solo). Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione e come fare per sfruttare al massimo il codice di questo mese!

Arriva il Coupon eBay di giugno, con tante occasioni per risparmiare: ecco come funziona la promozione

Crediti: Canva

La nuova iniziativa promozionale ci proietta direttamente negli sconti estivi della piattaforma: il Coupon eBay di giugno (“PSPRGIU24“) permette di ottenere uno sconto complessivo di 70€. Il funzionamento è semplicissimo e non cambia rispetto a quanto visto in altre occasioni: lo sconto finale è determinato dall’importo totale nel carrello al momento del checkout ed è possibile risparmiare da un minimo di 5€ fino ad un massimo di 35€. Inoltre il codice può essere utilizzato 2 volte per ogni utente: quindi, sfruttando lo sconto massimo è possibile risparmiare 70€ divisi su due ordini. Di seguito trovi tutte le soglie di spesa.

Spesa da 50€ a 149€ : buono sconto di 5€ inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout

: inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout Spesa da 150€ a 299€ : buono sconto di 10€ inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout

: inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout Spesa da 300€ a 449€ : buono sconto di 15€ inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout

: inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout Spesa da 450€ a 599€ : buono sconto di 25€ inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout

: inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout Spesa da 600€ in su: buono sconto di 35€ inserendo il codice PSPRGIU24 al momento del checkout

L’iniziativa è attualmente disponibile su tantissimi articoli: qui trovi le condizioni di utilizzo, con tutti i dettagli. Nella pagina di ogni prodotto è indicata la possibilità di sfruttare il nuovo Coupon eBay di giugno (“PSPRGIU24“): occhi aperti, dato che la promozione è valida solo su determinati articoli idonei (e fino all’11 giugno). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Ecco una serie di occasioni da cogliere al volo, ovviamente sfruttando la possibilità offerta dal nuovo Coupon eBay: non dimenticate di inserire il codice al momento del checkout per ottenere il prezzo indicato.

