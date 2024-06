Gorilla Glass 7i è il nuovo vetro Corning per proteggere anche i mid-range

Da sempre, Corning lavora per mantenere la sua posizione di leadership in tutte le fasce di prezzo, come dimostra il fatto che il nuovo Gorilla Glass 7i punti a quelle più economiche. Al momento, la serie Samsung Galaxy S24 è l’unica a vantare il portentoso Gorilla Armor, preceduto da Gorilla Glass Victus e Victus 2, tutte versioni indirizzate ai top di gamma o ai prodotti di fascia medio/alta.

Corning presenta il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass 7i, pensato per la fascia media

Ecco quindi che questo Gorilla Glass 7i arriva per tenere al riparo anche i prodotti della fascia più tipicamente intermedia, quelli che costano poco ma non troppo poco, che devono accontentarsi di vetri di qualche generazione fa. Secondo i test di laboratorio condotti da Corning, questo vetro protettivo è capace di resistere a cadute da 1 metro sull’asfalto, una prova in cui altri vetri della concorrenza in alluminosilicato di litio sono soliti fallire anche cadendo da mezzo metro o meno. Altra dimostrazione di forza è la sua resistenza ai graffi raddoppiata rispetto ai competitor.

Come dichiarato dal vice-presidente David Velasquez, “l’acquisto di uno smartphone è un investimento significativo e Gorilla Glass 7i consente a un maggior numero di consumatori di proteggere il proprio acquisto fornendo una robustezza avanzata per dispositivi di valore e intermedi a un prezzo accessibile“. Per chi se lo chiedesse, Gorilla Glass 7i si chiama così perché è un vetro di settima generazione e perché la “i” sta per “industry-leading innovation for intermediate devices“.

Non sappiamo ancora con certezza quale sarà il primissimo modello a montarlo, ma Corning ci dà un’anticipazione: il primo smartphone a farlo sarà targato OPPO.

