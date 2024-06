Lo zaino business di Xiaomi costa solo 14€: elegante ed economico!

Le offerte dedicate ai Mi Fan sono sempre ghiotte, specialmente perché non riguardano solo prodotti tech: Xiaomi è un ecosistema vasto e ricco di articoli life style, come nel caso dello zaino Xiaomi Classic Business Backpack 2, ora in offerta ad un prezzo stacciato!

Xiaomi Classic Business Backpack 2 è lo zaino per notebook capiente e super economico

Crediti: Xiaomi

Nonostante non si tratti di uno degli articoli più recenti del brand cinese, Xiaomi Classic Business Backpack 2 è sempre sinonimo di qualità. Parliamo di uno zaino capiente, dal look elegante e minimale, particolarmente adatto per un’utenza professionale o per chi cerca la massima sobrietà (senza rinunciare ad un tocco di stile). Realizzato con materiali di qualità, presenta una corpo waterproof (quindi non ci sono rischi sotto la pioggia) ed un ampio spazio interno, con la possibilità di ospitare un laptop fino a 15,6″.

Crediti: AliExpress

Lo zaino per notebook Xiaomi Classic Business Backpack 2 scende a soli 14€ con uno sconto di oltre il 70%: si tratta di un’offerta lampo targata AliExpress, in occasione dell’evento Summer Carnival (ossia l’antipasto ai saldi estivi in arrivo prossimamente). La spedizione è gratuita con consegna rapida: si tratta, infatti, di un articolo AliExpress Choice. Oltre al modello Business ti segnaliamo anche Xiaomi Minimalist Urban Backpack 2: si tratta di una versione leggermente più casual, ma sempre con un occhio allo stile. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

