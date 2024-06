Xiaomi Massage Gun Mini 2 è la pistola massaggiante compatta, da portare sempre con te

Dopo il cuscino smart massaggiante arriva un’altra novità targata Xiaomi dedicata al relax, questo caso con un occhio agli utenti più sportivi. La pistola massaggiante Xiaomi Massage Gun Mini 2 (Mini Fascia Gun 2) è un vero toccasana per sciogliere i muscoli e debutta in offerta lampo su Banggood: compatta, potente e con spedizione gratis!

Xiaomi Massage Gun Mini 2 (Mini Fascia Gun 2) è in offerta lampo su Banggood: imperdibile per portare il relax sempre con te

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Massage Gun Mini 2 arriva su Banggood in offerta lampo: il prezzo scende a 75€, senza la necessità di riscattare alcun codice sconto e con tanto di spedizione gratuita. Si tratta di un accessorio caratterizzato da un formato compatto, ideale da portare in borsa e pronto per essere utilizzato in ogni occasione (magari in palestra, prima o dopo una sessione di allenamento).

Crediti: Xiaomi

La nuova pistola massaggiante Xiaomi in formato mini presenta dimensioni compatte (il peso è di soli 403 grammi) ma è in grado di restituire una spinta fino a 18 kg: tanta potenza per alleviare dolori ai muscoli e senza fastidio, visto il basso livello di rumore (40 dB). L’impugnatura antiscivolo garantisce una presa salda mentre il motore ad alta velocità (fino a 3.000 RPM) permette di beneficiare di un massaggio profondo. La luce LED indica quale dei tre livelli di intensità è attivo e la batteria da 2.450 mAh permette un utilizzo a lunga durata, con un’autonomia anche fino a 30 giorni. In confezione sono presenti tre testine differenti, ognuna con uno specifico utilizzo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

