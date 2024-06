Le riunioni diventano più interattive con Xiaomi TapCast, ora a meno di 80€

La compagnia cinese ha sempre la risposta pronta, quando si tratta di migliorare la vita con accessori tech. Xiaomi Conference Tapcast (Pai Pai 4K) è il pratico trasmettitore wireless per immagini in alta qualità: un gadget perfetto per l’utenza business, ora in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood.

Crediti: Xiaomi

Per le tue riunioni in ufficio oppure per le presentazioni destinate ai clienti, ecco il gadget che rende tutto più interattivo. Xiaomi Conference Tapcast (Pai Pai 4K in patria) è un trasmettitore wireless per il display: basta collegarlo al computer (tramite porta Type-C) e poi inserire il dongle HDMI in un televisore, un monitor o un proiettore ed il gioco è fatto. Si tratta di un dispositivo Plug and Play, che non richiede istallazione di driver. Il collegamento tra il PC e lo schermo avviene senza l’ausilio di cavi, direttamente tramite WiFi ad alta velocità (5.0 GHz); è possibile trasmettere immagini in qualità 4K Ultra HD, senza ritardi e in modo rapido e semplice.

Crediti: Xiaomi

