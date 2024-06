Tronsmart Bang è lo speaker per far festa ovunque: tanta potenza, a meno di 60€

Abbiamo conosciuto Tronsmart e le sue casse Bluetooth nel tempo e sono spesso prodotti di grande qualità. Ma il brand ha voluto fare molto di più in merito e con lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang sembra essersi superata, specie considerando il prezzo a cui è proposta in offerta sullo store di Geekbuying.

Tronsmart Bang è lo speaker Bluetooth premium per le tue feste: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Il form factor della nuova cassa Tronsmart è molto interessante, visto che si avvale non solo di una maniglia per trasportarla, ma anche di alcuni LED RGB laterali e frontali che vanno a ritmo con l’audio trasmesso. Ma la Bang è molto di più di semplice estetica. Con un sistema dual tweeter a 60W e radiatori passivi per un audio ad alta risoluzione con tuning professionale. Da tradizione degli speaker Tronsmart, troviamo integrate le tecnologie SoundPulse e TuneConn, che permette di connettere fino a 100 speaker dello stesso tipo. Presenti poi la certificazione IPX6 per le feste in piscina, equalizzazione via applicazione, una batteria che porta l’autonomia fino a 15 ore di ascolto consecutive ed una connessione NFC seamless. Non manca poi la compatibilità agli assistenti vocali come Siri, Google e Cortana e nel caso vi servisse, può fungere da power bank.

Tronsmart Bang – Prezzo e Offerte

Lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang torna in offerta sullo store di Geekbuying con un nuovo codice sconto dedicato: il prezzo scende a soli 59€, con l’immancabile spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

