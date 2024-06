Creality K1C è la stampante 3D ad alta velocità con fotocamera AI, a meno di 470€

La settimana di Geekbuying comincia alla grande con un’occasione dedicata agli amanti del fai da te. La stampante 3D ad alta velocità Creality K1C scende sotto i 500€ con il codice sconto dedicato ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa: imperdibile per gli appassionati di stampa tridimensionale in cerca di una soluzione potente e rapida!

Codice sconto Creality K1C: la stampante 3D ad alta velocità, ora in offerta con spedizione EU

Crediti: Creality

Utilizzando il nuovo codice sconto di Geekbuying, il prezzo finale di Creality K1C scende a soli 469€: si tratta di un’occasione da cogliere al volo viste le caratteristiche della stampante 3D, un modello pensato per funzionare ad alta velocità ed ottimizzare i tempi. Inoltre il risparmio aumenta grazie alla spedizione dai magazzini europei, completamente gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

La caratteristica principale di Creality K1C è – ovviamente – la sua velocità di stampa: parliamo di un modello in grado di raggiungere i 600 mm/s, con un’accelerazione massima di 20.000 mm/s2. La struttura è realizzata in lega di alluminio con un corpo unibody, con una copertura in vetro trasparente e acrilico: abbiamo a che fare, quindi, con una stampante 3D “chiusa”, per la massima sicurezza dell’utente ed una maggiore precisione di stampa. L’estrusore è stato progettato appositamente per evitare blocchi, con un sistema di rimozione rapida per una manutenzione facile e rapida; inoltre la stampante è in grado di funzionare anche con materiali rinforzati con fibra di carbonio. La tripla ventola di raffreddamento mantiene le temperature sempre stabili mentre la fotocamera AI integrata è in grado di sorvegliare in modo dinamico ed intelligente la stampa (avvisando l’utente in caso di errore).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le