Samsung Galaxy S24 abbatte il muro dei 600€: IMPERDIBILE con Cashback!

Cerchi un top di gamma compatto, ma senza rinunce e ad un prezzo davvero folle? Allora Samsung Galaxy S24 è la scelta perfetta, specialmente se al miglior prezzo di sempre grazie all’offerta MediaWorld e la promozione Cashback di Samsung: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per risparmiare.

Samsung Galaxy S24 al miglior prezzo di sempre, con promo MediaWorld + Cashback: ecco come fare per risparmiare

Compatto, potente e completo a tutto tondo: questo è Samsung Galaxy S24, l’ultimo top di gamma del brand asiatico. Uno smartphone in grado di dare grandi soddisfazioni (qui trovi la nostra recensione), caratterizzato da un design minimale, uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ a 120 Hz, il chipset Exynos 2400, una fotocamera di punta e il supporta alla ricarica wireless. Insomma, un dispositivo con tanto da offrire, dotato di dimensioni “umane” ed ora ad un prezzo assurdo!

Crediti: Samsung

La migliore occasione per mettere le mani su Samsung Galaxy S24 arriva da MediaWorld, per la versione da 8/256 GB. Per ottenere il prezzo scontato è necessario essere iscritti al MediaWorld Club, ossia il programma fedeltà dello store (completamente gratuito), e poi utilizzare anche il Cashback di Samsung: in questo modo pagherai il flagship solo 599€, ossia il miglior prezzo del momento! Ecco come fare per ricevere lo sconto.

Acquista il tuo Samsung Galaxy S24 da MediaWorld , ovviamente iscrivendoti prima a MediaWorld Club (in questo modo il prezzo sarà di 699€);

, ovviamente iscrivendoti prima a MediaWorld Club (in questo modo il prezzo sarà di 699€); dopo aver effettuato l’acquisto (entro il 24 giugno incluso), registra il tuo nuovo smartphone su Samsung Members (entro il 23 agosto);

(entro il 23 agosto); ricevi il rimborso (di 100€) entro 45 giorni lavorativi dalla data dell’e-mail di validazione.

Ricordiamo che anche Galaxy S24 Ultra è in promo ad un prezzo particolarmente ghiotto, sempre con MediaWorld + Cashback: qui trovi tutti i dettagli!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le