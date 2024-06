Proscenic M9 aspira e lava, ha una base con luce UV e costa meno di 260€

I robot aspirapolvere e lavapavimenti diventano sempre più intelligenti ed efficienti, ma anche più costosi. Per questo motivo la promo dedicata al robottino Proscenic Floobot M9 rappresenta un’occasione ghiotta: grazie al nuovo codice sconto di Banggood, il tuo alleato nelle pulizie smart scende ad un prezzo assurdo (specialmente se messo in relazione con le sue caratteristiche). Avete bisogno di una mano per le pulizie casalinghe? Questo robottino allora è ciò che fa al caso vostro!

Proscenic Floobot M9 lava e pulisce ad un prezzo super grazie a questo codice sconto di Banggood

Crediti: Proscenic

Proscenic Floobot M9 è un robot aspirapolvere in grado di aspirare con una potenza di 4500 Pa, sfruttando allo stesso tempo la funzione di lavapavimenti grazie ad un doppio panno rotante a pressione. Il dispositivo è in grado di muoversi liberamente per l’abitazione dopo aver creato una mappa dettagliata dell’ambiente grazie alla navigazione intelligente con sensori LiDAR 5.0, che gli permettono anche di evitare eventuali ostacoli.

La base con auto-pulizia permette di sfruttare la sterilizzazione UV per avere sempre la massima igiene in casa, mentre il robottino può operare per un massimo di 250 minuti in 250 metri quadri grazie alla batteria integrata da 5200 mAh. Il dispositivo, ovviamente, è compatibile con gli ecosistemi Amazon Alexa e Google Assistant, oltre a fornire supporto anche per l’assistente vocale Siri e l’app IFTTT.

Proscenic M9 scende ad un prezzo parecchio interessante su Banggood: con il codice sconto “BGOODM9” il robottino viene proposto a soli 257€, una cifra particolarmente appetibile e con tanto di spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le