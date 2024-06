OnePlus 12 a meno di 600€ con DOPPIO COUPON: occasione top con i saldi AliExpress!

L’ultimo top di gamma di OnePlus è ancora una volta un “piccolo” concentrato di tecnologia ed ha subito conquistato il cuore degli appassionati (e non solo). Ecco le migliori occasioni per risparmiare sull’acquisto di OnePlus 12 5G, in offerta lampo o con codice sconto: la promo più ghiotta del momento arriva da AliExpress, con un super prezzo per la versione da 8/256 GB!

OnePlus 12 5G: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: OnePlus

Il top di gamma OnePlus 12 (ecco anche la nostra recensione) è ancora una volta dotato di fotocamere in collaborazione con Hallelblad e monta l’ultimo chipset di punta targato Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3. Bello, elegante, potente e fluido in ogni attività: ancora una volta la compagnia cinese ha fatto centro sotto tutti i gli aspetti. A partire dal display AMOLED 2K Super Bright a 120 Hz, fino alla ricarica rapida da 100W, insieme a quella wireless da 50W. Dalla fotocamera con teleobiettivo a periscopio, fino al raffreddamento con camera di vapore (con una superficie più ampia). Un flagship completo a tutto tondo e dallo stile ormai iconico.

La migliore occasione del momento dedicata al top di gamma OnePlus 12 5G arriva da AliExpress: il flagship è in offerta a 597€ nella versione da 8/256 GB, utilizzando sia il coupon venditore presente nella pagina del prodotto che il codice sconto “SSIP40” da inserire al momento del checkout. Si tratta dell miglior prezzo di sempre per questo taglio di memoria e ovviamente con spedizione gratis dall’Europa. La promo fa parte dei saldi estivi tech di AliExpress: dai un’occhiata al nostro approfondimento per scoprire le altre occasioni dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

