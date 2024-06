Liectroux L200 pulisce e lava, a soli 100€: il robot 2 in 1 PER TUTTI!

I robot aspirapolvere 2 in 1 diventano alla portata di tutti: se anche tu vuoi provare l’ebrezza di un alleato nelle pulizie (in grado di spazzare e lavare i pavimenti), allora Liectroux L200 ti accontenta e ti fa risparmiare tanto. Il robottino è in promozione a soli 100€ con codice sconto, un prezzo imperdibile se stai cercando una soluzione economica e conveniente!

Codice sconto Liectroux L200: il robot aspirapolvere 2 in 1 a prezzo stracciato, con spedizione dall’Europa (gratis)

Grazie al codice sconto “BGREUPLTX2“, il robot aspirapolvere Liectroux L200 scende a soli 100€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini Europei di Banggood. Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per passare alle pulizie intelligenti, con un modello 2 in 1 in grado di regalare tante soddisfazioni (pur non costando una fortuna).

Un aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione di ben 4.000 PA, controlli tramite app per smartphone (grazie alla connettività WiFi) ed una navigazione sempre precisa e accurata. Questo è Liectroux L200, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di varie modalità di pulizia, un contenitore per l’acqua da 230 ml ed uno da 250 ml per raccogliere lo sporco. Il sistema anticollisioni permette di individuare gli ostacoli mentre i sensori anti-caduta consentono di rilevare i gradini, in modo da evitare incidenti di percorso. Lo spessore di soli 7,5 cm lo rendono l’ideale per una pulizia accurata e profonda sotto divani, letti e mobili. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

