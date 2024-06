Questo monitor da gaming KTC è completo di tutto e costa meno di 400€: 4K, 160 Hz e design rotante!

Per le tue serate dedicate al gaming scegli KTC H27P22S: si tratta di uno degli ultimi monitor del brand, una soluzione di punta e con capacità sopra le righe, in offerta con codice sconto ad un prezzo particolarmente appetibile. Ha davvero tanto da offrire e non mancano i vantaggi della spedizione EU!

Codice sconto KTC H27P22S: il monitor da gaming con prestazioni stellari ed un prezzo che fa gola

Crediti: KTC

Il monitor da gaming KTC H27P22S scende a 380€ su Geekbuying: come al solito per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare un codice sconto (in questo caso “8IGZPBAY“), mentre la spedizione gratis dall’Europa rappresenta un vantaggio aggiuntivo.

Crediti: KTC

KTC H27P22S è un monitor da gaming ad alte prestazioni, con tempi di risposta fulminei ed un design versatile ed elegante. Il display è una soluzione da 27″ con risoluzione 4K e rapporto in 16:9, tecnologia HDR400, rapporto di contrato di 1.000:1, luminosità di 400 nit e gamma cromatica sRGB al 132%; ovviamente il tutto con uno sguardo anche alla salute degli occhi, grazie alla tecnologia Flicker-Free e alla modalità a bassa emissione di luci blu. Il pannello Fast IPS AUO 7.0 offre di una frequenza di aggiornamento elevata (160 Hz), un tempo di risposta di 1 ms GTG ed è compatibile con FreeSync e G-Sync. Infine è dotato di un corpo regolabile in altezza, inclinazione e rotazione (può essere posizionato con orientamento verticale), con possibilità di montaggio a parete (VESA). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le