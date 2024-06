FOSSiBOT DT1 Lite a 114€: il tablet rugged “da spiaggia” con display 2K e batteria colossale

Il momento delle vacanze e delle giornate al mare (o in montagna, o semplicemente votate al relax) porta con sé nuove esigenze: in queste occasioni avere a disposizione un tablet può essere vitale. Una soluzione per intrattenere i più piccoli, o magari per intrattenersi con e-book e serie TV sotto l’ombrellone. FOSSiBOT DT1 Lite è il tuo alleato da scegliere, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo conveniente: inoltre parliamo di un tablet rugged, quindi con un i suoi vantaggi in fatto di resistenza!

Codice sconto FOSSiBOT DT1 Lite: il tablet rugged dell’estate, per la massima resistenza e poche rinunce

Crediti: FOSSiBOT

Grazie alle certificazione IP69K, IP68 e MIL-STD-810H, il tablet FOSSiBOT DT1 Lite si presenta come una modello particolarmente adatto alla spiaggia e alle gite in mezzo alla natura; è adatto ai più piccoli, vista la sua straordinaria resistenza, e per lo stesso motivo è utile anche ad alcuni professioni (impegnati con lavori che necessitano l’utilizzo di dispositivi robusti). Insomma, un tablet rugged in grado di resistere a urti, cadute, graffi, polvere, acqua, immersioni e temperature estreme; il tutto con una super batteria da ben 11.000 mAh, utile anche per caricare altri dispositivi grazie alla ricarica inversa (il tablet è anche una pratica power bank).

L’ampio display da 10,4″ 2K (2.000 x 1.200 pixel) permette di guardare film e serie TV in modo immersivo; il resto delle caratteristiche comprende fotocamere da 13 MP e 5 MP (principale e frontale), speaker stereo, Android 13 lato software, un chipset MT8788 di MediaTek, memorie da 4/64 GB e il GPS. Rispetto al fratello maggiore manca la connettività 4G LTE, dettaglio che fa scendere il prezzo.

Crediti: FOSSiBOT

Il tablet rugged FOSSiBOT DT1 Lite scende a soli 114€ grazie al codice sconto “BGREUPFDT1” da utilizzare su Banggood: il prezzo è particolarmente appetibile (viste sopratutto le sue qualità da battery tablet e la resistenza) e a questo si aggiunge anche la spedizione gratis dall’Europa, sempre gradita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

