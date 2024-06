La CORDA SMART Xiaomi rende gli allenamenti più divertenti ed efficaci, a soli 24€

Anche gli allenamenti negli ultimi anni sono diventati smart, con sempre più attrezzi che integrano sensori per la registrazioni delle attività ginniche. Xiaomi, dopo aver collaborato alla realizzazione di corde smart tramite Youpin, ha deciso di lanciare la sua Mijia Smart Skipping Rope che offre diverse tipologie di allenamento ad un prezzo davvero conveniente (specialmente se in offerta con codice sconto).

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope è la corda intelligente per gli allenamenti in casa: ora in offerta con codice sconto

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope è un attrezzo ginnico di nuova generazione, dotato di una modalità cord ed una cordless. Per gli allenamenti in casa o in spazi chiusi, è possibile sfruttare la modalità cordless che non prevede l’utilizzo di una corda vera e propria: le palline con cui è equipaggiato il dispositivo forniscono dati a 360 gradi grazie ai sensori integrati, rilevando con precisione l’esercizio.

Per chi ama invece l’allenamento tradizionale, la modalità cord permette di collegare una corda sportiva lunga fino a 3 metri per il classico salto della corda. In entrambi i casi, sul piccolo display installato sul manico compariranno i dati dei nostri allenamenti, che saranno visualizzabili anche sull’app Xiaomi Sports Health grazie alla connessione Bluetooth 5.0. Il dispositivo garantisce un’autonomia di 20 giorni, grazie alla batteria ricaricabile tramite USB-C.

