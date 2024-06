GPD WIN Mini 2024 ti permette di giocare ai tripla A ovunque: è una MINI CONSOLE e anche un PC!

La mini console da gaming più apprezzata (per il suo rapporto qualità/prezzo e le sue caratteristiche di punta) è tornata, ora in offerta su Banggood con un codice sconto dedicato. GPD WIN Mini 2024 ti permette di giocare praticamente ovunque, con la praticità di un controller, e nel frattempo è anche un mini PC Windows, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

La console da gaming portatile GPD WIN Mini 2024 debutta su Banggood, subito in offerta con codice sconto

Crediti: GPD

La mini console portatile GPD WIN Mini 2024 scende di prezzo su Banggood utilizzando il codice sconto “BGESJY8“: bastano 795€ per portarsi a casa una belva da gaming in formato compatto, con tanto di spedizione gratis. La rivale di Steam Deck è servita, ma oltre ad essere una console da gaming da portare ovunque diventa anche un pratico PC!

Crediti: GPD

Per quanto riguarda la configurazione in promozione si tratta del modello base delle nuova gamma 2024, equipaggiato con un processore Ryzen 7640U accompagnato da 16 GB di RAM, 512 GB di storage SSD e grafica AMD Radeon 780M. GPD WIN Mini 2024 mantiene il classico formato a cui siamo abituati e non cambia le carte in tavola (per fortuna): il dispositivo sembra una mini PC compatto, con uno schermo da 7″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) a 120 Hz, ma una volta aperto notiamo che la scocca interna ospita un vero e proprio controller integrato. Le dimensioni generali permettono di impugnare il terminale proprio come una console portatile, sfruttando il pad per i comandi: questo è dotato di stick analogici con Hall Effect, una croce direzionale e i soliti pulsanti ABXY. C’è anche un motore di vibrazione e in confezione trovano spazio anche dei pratici grip da montare per migliorare l’impugnatura. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

