AOOSTAR GOD57 è il mini PC che strizza l’occhio ai gamer, a meno di 400€

Sei un gamer incallito e stai cercando un mini PC per la produttività che sia in tema con il resto dei tuoi accessori? AOOSTAR GOD57 è un terminale compatto e dal design futuristico, con un tocco di luci LED e specifiche di tutto rispetto: il prezzo diventa ancora più accessibile con il doppio sconto di Geekbuying (con coupon e promo PayPal).

Codice sconto AOOSTAR GOD57: mini PC con Ryzen 7 5700U e 32 GB/1 TB di memorie, ad un prezzo conveniente

Crediti: AOOSTAR

Il mini PC AOOSTAR GOD57 ha un look da gaming (con luci LED RGB ed uno stile aggressivo) ed è in offerta su Geekbuying con il codice “8HD9TRYE” ed uno sconto al checkout semplicemente pagando con PayPal. In questo modo il prezzo finale sarà di 364€, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store.

Crediti: AOOSTAR

Il design di AOOSTAR GOD57 è caratterizzato da linee aggressive e spigolose, con un tocco futuristico e luci LED RGB con effetti personalizzabili in grado di creare un’atmosfera “cyberpunk”. Il mini PC è equipaggiato con un processore Ryzen 7 5700U e monta ben 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla scheda integrata Radeon Graphics 8 mentre la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2 garantiscono la massima stabilità (di rete e di collegamento con altri dispositivi). Grazie alle porte integrate è possibile collegare fino a tre schermi, con una risoluzione massima in 4K (a 60 Hz). Ovviamente non può mancare una ventola di raffreddamento Turbo (fino a 1.500 RMP) mentre il software installato è Windows 11 Pro. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

